Todibo ha già deciso: visite mediche imminente, Juve KO

Todibo ha già deciso. Dalla Francia non arrivano le notizie che la Juventus attendeva. Anzi. Uno dei colpi più importanti sta sfumando definitivamente.

Nella giornata di ieri si è avuto sentore che qualcosa non stesse andando bene. Che una delle trattative più importanti di questo mercato della Juventus si stesse lentamente, ma inesorabilmente, allontanando.

Accanto all’infinita trattativa riguardante il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, quella di Jean-Claire Todibo rappresentava l’acquisto più importante per la difesa di Thiago Motta dopo aver perduto per strada Riccardo Calafiori passato, per 50 milioni di euro, all’Arsenal. Della trattativa Todibo ne parliamo già al passato dal momento che ormai è praticamente concluso il suo passaggio al West Ham. Fabrizio Romano aveva già anticipato i termini della trattativa informando come il West Ham ed il Nizza si fossero accordate per una cifra pari a 40 milioni di euro. Oggi arrivano ulteriori dettagli che non fanno che mettere la parola fine alla lunga ricorsa della Juventus a Jean-Claire Todibo.

Todibo ha scelto, niente Juventus

Dopo le prime, ‘allarmanti’ notizie, sponda Juventus, lanciate da Fabrizio Romano è Santi Aouna a rigirare il coltello nella piaga aggiungendo ulteriori dettagli della trattativa West Ham-Nizza-Todibo, ormai in attesa soltanto dell’ufficialità.

Scrive Santi Aouna: “Jean-Claire Todibo ha deciso di unirsi al West Ham. Gli Hummers stanno cercando di concludere un accordo totale con il giocatore“. Aspetto importante della vicenda, sottolineato da Aouna, è che “esisteva un accordo tra Nizza e West Ham, come rivelato in esclusiva alcune settimane fa“. La Juventus deve iniziare una nuova ricerca per individuare un difensore centrale affidabile e che abbia le caratteristiche tecnico-tattiche richiesta da Thiago Motta. tra dieci giorni è già campionato e rimangono tre settimane per il mercato. Per la società bianconera un brutto K.O. Sembra davvero arrivato il momento di estrarre dal cilindro del direttore tecnico della Juventus una ‘giuntolata’. Un colpo ad effetto che nessuno si aspetta. Ma che il popolo bianconero aspetta. Ora con un po’ più di ansia.