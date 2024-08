Un campionissimo alla Juve in uno scambio da urlo, retroscena surreale

Nessuno lo sa, ma un campionissimo che ha fatto la storia ha rischiato di finire alla Juve. Ecco di chi si tratta

Alcuni colpi di mercato sono destinati a restare nella storia, specialmente se si tratta di calciatori che in quel periodo erano ambiti e si è riusciti, magari anche dopo una trattativa lunga ed estenuante, a mettere a segno il colpo. Non sempre però l’acquisto va a buon fine, è inutile negarlo, ma ci sono dei casi in cui i dirigenti agiscono a fari spenti, soprattutto per evitare clamori eccessivi, al punto tale che risulta essere difficile scoprire quanto accaduto. Questo è quanto accaduto per un campionissimo, che è stato a un passo dal vestire la maglia della Juve, senza poi riuscirci.

Sapere quello che è successo solo oggi non può che dare una sensazione di rimpianto, soprattutto perché si tratta di qualcuno che è entrato nella storia dello sport più amato in Italia, ancora oggi riconosciuto come uno dei più forti (secondo alcuni alla pari o secondo solo a Diego Armando Maradona). Ecco di chi si tratta.

Era a un passo dalla Juve: ecco chi

In casa Juve è iniziata da poco una nuova era con l’arrivo in panchina di Thiago Motta, che punta a riportare il club ai vertici dopo anni di alti e bassi. È impossibile però per i sostenitori juventini dimenticare i fasti del passato e il periodo in cui la squadra era una delle più ammirate e delle più temute anche in Europa.

I successi non sono mancati, ma forse avrebbero potuto essere di più in caso di approdo in bianconero di un vero campionissimo, ammirato anche da chi non era tifoso delle squadre in cui ha giocato. Il riferimento è a qualcuno che è poi effettivamente arrivato a Torino, ma solo nel 2018, anche se avrebbe potuto sbarcare nella città della Mole diverso tempo prima. Si tratta di Cristiano Ronaldo, a cui Luciano Moggi si era interessato agli inizi della sua carriera, quando già si intravedevano le sue enormi potenzialità.

“Cristiano Ronaldo aveva già fatto le visite mediche a Torino, noi eravamo pronti a dare Salas allo Sporting oltre a 5 miliardi, ma quest’ultimo ha rifiutato il trasferimento – sono state le parole dell’ex dirigente in un evento che si è tenuto a Torino per la presentazione del suo ultimo libro -. A quel punto è arrivato il Manchester United, che ha offerto 31 miliardi in contanti e lo ha preso. Noi non avevamo così tanta disponibilità”.

Insomma, questa è la dimostrazione di quanto veniva detto nel famoso film “Sliding Doors”, può bastare poco per cambiare le sorti di una situazione, in positivo o in negativo, il calcio non fa accezione, CR7 è stato poi un idolo per chi ama la Juve, ma forse avrebbe potuto dare molto di più, oltre a contribuire a rendere ancora più ricca la bacheca del club.