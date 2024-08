Chiesa, la Juve non perdona: benservito UFFICIALE

Juventus, la decisione di Thiago Motta in vista dell’amichevole in programma contro l’Atletico Madrid non è passata inosservata

Protagonista sul mercato con le diverse operazioni che sta provando a definire, la Juventus nella giornata di domani scenderà nuovamente in campo per la terza amichevole prima dell’inizio del campionato. Nel corso dell’ultimo test primo dell’avvio ufficiale della stagione, Vlahovic e compagni se la vedranno con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Anche in questo caso, però, campo e mercato si intrecciano in maniera osmotica.

Confermando quanto fatto in occasione dell’amichevole contro il Brest, Thiago Motta ha infatti deciso di non inserire nella lista dei convocati per la sfida con i Colchoneros i calciatori considerati fuori dal progetto. Tra questi, Federico Chiesa, il cui futuro sembra ormai essere lontano da Torino a dispetto dei segnali distensivi fatti trapelare negli ultimi giorni. Sostanzialmente diverso il discorso riguardante Milik, che resterà a Torino per proseguire il percorso di riatletizzazione post infortunio. Ecco la lista completa dei convocati diramata da Motta:

PORTIERI: Pinsoglio, Di Gregorio, Perin

DIFENSORI: Bremer, Gatti, Danilo, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouhi

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz

ATTACCANTI: Vlahovic, Yildiz, Weah, Sekulov, Mbangula