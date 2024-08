Chiesa via dalla Juve, ma la novità è clamorosa: ‘cambia’ il mercato

Chiesa via dalla Juve. Non si può certo dire che Cristiano Giuntoli non abbia pensieri relativi al mercato. Le ultime settimane saranno dure.

Se l’esperienza conta qualcosa Cristiano Giuntoli aveva ben compreso quanto sarebbe stato difficile arrivare a Jean-Claire Todibo. Le ha provate tutte, per intere settimane, prima che arrivasse il West Ham.

Un problema in più si va ad aggiungere a quelli già presenti, in ordine sparso, sulla scrivania del direttore tecnico bianconero. Difensore centrale, centrocampista, uno, forse due esterni, di cui uno possa ricoprire anche il ruolo di vice-Vlahovic. Queste le priorità. Più una: Federico Chiesa. Una vicenda complicata perfino da spiegare poiché non si comprendono bene i confini della questione. Nella fragorosa rottura tra la Juventus e l’attaccante di Genova quanto è ascrivibile ad una mera questione economica e quanto ad un’incompatibilità di natura tecnica? Se già le parti in causa chiarissero questo punto, il quadro sarebbe decisamente più chiaro dal momento che vi sarebbe ‘una’ motivazione vera. Precisa. Netta. Stando così le cose, invece, si finisce soltanto per fare una scelta di campo, pro-Juve o pro-Chiesa senza, però, poi capire fino in fondo il perché di tale scelta.

Chiesa via dalla Juve, ma qualcosa potrebbe cambiare

Una soluzione. La cercano la Juventus e Federico Chiesa. L’atteggiamento dell’esterno bianconero, ed alcune sue iniziative ‘spontanee’, hanno indotto più di qualcuno a pensare che siano messaggi lanciati alla società. Un tentativo di riallacciare i rapporti.

Su Il Bianconero si è fatto il punto della situazione riguardante la Juventus e Federico Chiesa, provando anche ad immaginare i prossimi passi futuri ed i conseguenti scenari. “Prosegue la fase di stallo su Chiesa. La Juventus attende offerte, con la sensazione diffusa che si possano accettare proposte da 15M€ per favorire il suo addio“. Lo scenario nuovo presentato sul sito sulla Juventus è che al momento non è esclusa l’ipotesi di un: “reintegro in rosa, in attesa del mercato di gennaio“. Scenari opposti che fanno ben comprendere come sia impronosticabile il finale della telenovela Juventus-Chiesa.