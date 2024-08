Colpaccio Juve, arriva un grande talento a centrocampo: è ufficiale

La Juventus annuncia un nuovo colpo a centrocampo: arriva un talento cristallino dalla Germania, è ufficiale

Il calciomercato della Juventus non è ancora concluso. Ai nuovi innesti (Khephren Thuram, Douglas Luiz, Di Gregorio e Cabal) presto potrebbe aggiungersi anche Jean-Clair Todibo, ormai ad un passo dalla fumata bianca.

Cristiano Giuntoli sta lavorando su più fronti, in particolare su Teun Koopmeiners, ormai in rottura con l’Atalanta come ha anche ammesso nelle ultime ore lo stesso Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Dea ha ammesso che il giocatore ha un accordo di massima con la Juve e che al momento non può essere funzionale per la squadra. La strada sembra ormai tracciata, l’olandese potrebbe diventare tra pochi giorni un nuovo calciatore bianconero, andando a completare un reparto del tutto rivoluzionato.

Ci sono però anche diverse operazioni in uscita ancora da definire per la Vecchia Signora, su tutte quella di Federico Chiesa che è nei pensieri sia dell’Inter che della Roma. Intanto la Juve ha annunciato un innesto anche per il settore giovanile.

Juventus, innesto per il settore giovanile: arriva Trocino, il comunicato ufficiale

La Juventus, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’acquisto di Luca Trocino che si aggregherà al settore giovanile bianconero.

Si tratta di un centrocampista classe 2008, di soli 16 anni, cresciuto calcisticamente nelle govanili dell’Augsburg e quindi con un bagaglio calcistico sicuramente diverso da molti altri suoi coetanei. Con i suoi 188 centimetri vanta anche una struttura fisica importante che gli permette di poter dominare il centrocampo anche attraverso la fisicità. Inizialmente si aggregherà con l’unser 17, con la possibilità di andare poi alla Next Gen e magari ambire alla prima squadra.

“Nuovo innesto per le giovanili bianconere: si tratta di Luca Trocino. Talentuoso centrocampista classe 2008, Luca è italiano ma è cresciuto calcisticamente in Germania: dal 2021, infatti, milita nelle giovanili dell’Augsburg. Forza fisica, doti tecniche e, appunto, esperienza internazionale fanno di Luca, abile a centrocampo ma anche in fase avanzata, un innesto davvero di qualità per il nostro settore Youth. Benvenuto in bianconero!”, si legge su sito ufficiale del club bianconero.