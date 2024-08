Comunicato ufficiale della Juve, va via un altro centrocampista: i dettagli

Thiago Motta lo ha bocciato e la Juventus ha deciso di venderlo: cessione definitiva e nuovo club per l’ex centrocampista bianconero

Il momento della verità sta finalmente per arrivare per la Juventus che tra le big della Serie A è forse quella che ha cambiato di più, soprattutto a centrocampo visto che in fase di calciomercato è stato il reparto che più di tutti ha subito delle modifiche. Ora per lui non c’è più spazio in rosa.

Certamente a causa degli arrivi, i nomi nuovi fanno di quello bianconero uno dei reparti di mezzo più temibili del campionato, ma anche del cambio di modulo. Con l’arrivo in panchina di Thiago Motta la Juve va verso un ciclo tutto nuovo e i protagonisti del passato rischiano ora di essere scalzati.

Annuncio ufficiale da parte della Vecchia Signora che ha così ceduto un’altra promessa del proprio calcio, Massimiliano Allegri ha puntato forte su di lui ma ora che la guida tecnica è cambiata la compagine bianconera ha pensato ad un futuro diverso per il suo tesserato. Non sarà più un giocatore della Juventus.

Addio Juventus, la cessione è ufficiale: per Motta non era una priorità

Addio a titolo definitivo per il giovane francese Marley Aké che con la Juve di Max Allegri è riuscito a collezionare 6 presenze tra i professionisti e ancora nessun goal, almeno per quanto riguarda la sua esperienza in bianconero. Avventura definitivamente terminata per lui che anche durante il prossimo anno giocherà in Super League. L’ ha fatto bene ed è stato deciso di trattenerlo.

Conferma a bordo Yverdon Sport e nuove chance di fare bene nel campionato svizzero per il classe 2001 ex gioiellino della Juventus Next Gen. Prosegue dunque la politica di smaltimento della rosa da parte della compagine di mister Motta che ha così salutato un altro giovane talento. La scelta di rimanere nel club biancoverde può rivelarsi vincente per lui che ha già avuto modo di ambientarsi.

L’addio era nell’aria visto che a gennaio la Juve ha mandato Aké in prestito con la speranza di trovargli una nuova sistemazione definitiva. Le cifre dell’affare non sono ancora state rese note ma ciò che conta è che il giocatore può ora cercare la sua strada definitiva. Durante la seconda metà della scorsa stagione, l’esterno ventitreenne ha totalizzato 17 apparizioni e 2 goal nel campionato svizzero.