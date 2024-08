Giuntoli tira la volata prima di Juve-Como: firma a ritmo di tango

Giuntoli tira la volata. A poco più di una settimana dalla prima di campionato il dirigente bianconero preme sull’acceleratore.

Thiago Motta punta l’esordio di campionato. L’appuntamento è all’Allianz Stadium lunedì 19 agosto ore 20.45 per Juventus-Como.

La ‘purghe giuntoliane’ stanno creando qualche problema di troppo. Una lunga lista di cedibili difficilmente piazzabili e lontani da un gruppo di lavoro che, al momento, è ridotto all’osso. Occorre fare in fretta almeno per quanto riguarda i profili che costituiranno l’ossatura della nuova Juventus. Il direttore tecnico bianconero è al lavoro per tentate di far sbarcare alla Continassa qualche altro volto nuovo. Il prossimo potrebbe arrivare dalla Fiorentina. Esattamente come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, precedenti che qualche problema hanno creato, e continuano a crearlo, alla Juventus. Per il ruolo di esterno la scelta è stata fatta. Giuntoli e la Juventus hanno scelto Nico Gonzalez, esterno argentino della Viola, classe 1998.

Giuntoli tira la volata, prima della ‘prima’

Cristiano Giuntoli ha puntato l’obiettivo ed intende chiudere la trattativa con la Fiorentina in tempo per la prima di campionato datata il prossimo 19 agosto.

Per tale motivo è pronto a sferrare l’assalto decisivo da 30 milioni di euro pur di avere al più presto Nico Gonzalez. Sono queste le ultime in casa bianconera riportate dalla Gazzetta dello Sport, con Cristiano Giuntoli che è deciso a chiudere l’affare per non rischiare sgradite sorprese come avvenuto nell’affaire-Todibo. Le ultime indiscrezioni riferiscono di una trattativa che dovrebbe finalizzarsi nelle prossime ore. Da definire gli ultimi dettagli, come ad esempio l’eventuale inserimento di contropartite tecniche quali il centrocampista statunitense, Weston McKennie e l’esterno mancino serbo, Filip Kostic. Con Federico Chiesa sul piede di partenza Thiago Motta ha soltanto due esterni a disposizione, Kenan Yildiz e Timothy Weah. Nico Gonzalez andrebbe a coprire almeno una delle due caselle vuote riservate agli esterni. Con la cessione dell’argentino la Viola, dal canto suo, potrebbe chiude velocemente l’operazione Albert Gudmundsson con il Genoa.