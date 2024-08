Juve, il nuovo difensore arriva dalla Premier per 18 milioni: non è Kiwior

La Juve va a caccia del nuovo difensore dopo la trattativa saltata per Todibo: il nome per Thiago Motta arriva dalla Premier e non è Kiwior

La Juve ha già messo a segno diversi colpi in questa sessione di calciomercato, rinforzando in maniera significativa soprattutto il centrocampo con nomi molto importanti come Douglas Luiz e Khephren Thuram, ma anche gli altri reparti restano da migliorare e l’inizio della Serie A è sempre più vicino.

Ci riferiamo in particolare alla difesa, dove bisogna trovare ancora il nuovo titolare che affiancherà Gleison Bremer, il perno brasiliano della retroguardia che ha anche rinnovato il contratto con i bianconeri. Per settimane, il profilo cercato dalla società piemontese è stato quello di Todibo. Il francese è stato a un passo dall’arrivo alla Juve, ma la trattativa è andata per le lunghe e ha prevalso il West Ham, che ha avanzato una proposta molto importante al Nizza e al calciatore.

In poche ore, un affare che sembrava destinato ad arrivare alla fumata bianca è svanito nel nulla e ora la big italiana si trova costretta a trovare un nuovo profilo che possa comunque migliorare la difesa e soddisfare Thiago Motta. Non dovrebbe comunque essere Jakub Kiwior, in passato nel mirino dei bianconeri e di recente anche dell’Inter, ma che non è riuscito a scalare le gerarchie.

Il nuovo difensore della Juve arriva dalla Premier League: occhio a van Hecke

Un nuovo nome che va tenuto in considerazione per la Juve è sicuramente quello di Jan Paul van Hecke. Per chi non lo conoscesse, gioca in Premier League, precisamente nel Brighton ed è dotato di una struttura fisica veramente importante, che abbina a un buon gioco con i piedi dalla difesa.

Agli ordini di Roberto De Zerbi ha imparato a impostare sia come centro-destra, sia come centro-sinistra, per cui potrebbe adattarsi al meglio anche all’idea di calcio di Thiago Motta. Nella profonda ristrutturazione tecnico-tattica che sta vivendo il Brighton, la cessione non dovrebbe essere un problema, nonostante il centrale sia legato al suo attuale club da un contratto fino a giugno 2027.

Il prezzo richiesto è alla portata della Juve, visto che, per concludere la trattativa servirebbero 18 milioni di euro, non troppo per il nuovo titolare. Certo, dovrebbe adattarsi al calcio italiano, ma questo valeva anche per Todibo. La trattativa non è ancora avanzata, ma resta un’idea interessante sul tavolo di Giuntoli.