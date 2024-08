Juventus, da incubo a realtà: il tradimento è UFFICIALE

Juventus, da incubo a realtà. La forte delusione proveniente dal mercato si è materializzata sotto gli occhi di Cristiano Giuntoli.

Sono rimasti venti giorni alla Juventus e a Cristiano Giuntoli per chiudere, nella maniera migliore possibile, un’altra sessione di mercato non facile da condurre in porto.

Il radicale cambiamento della rosa, imposto dal direttore tecnico bianconero, ha assicurato acquisti di qualità ed imposto, allo stesso tempo, scelte non facili da portare a termine. Gli ultimi giorni di Cristiano Giuntoli sono stati marchiati a fuoco dalla conclusione dell’affare Jean-Claire Todibo. Una conclusione ben diversa da quella che il direttore tecnico bianconero auspicava dopo averci ‘lavorato su’ per diverse settimane. Una conclusione che ha i tratti di una profonda delusione dopo quella patita, ad inizio sessione di mercato, con Riccardo Calafiori che la Juventus credeva, erroneamente, di avere già in pugno. Ancora una volta la forza, e la potenza economica della Premier League, ha avuto la meglio. E’ arrivato, però, anche il momento in cui l’incubo si è trasformato in realtà. Il giorno in cui Jean-Claire Todibo si è legato, ufficialmente, al West Ham.

Juventus, l’incubo è realtà. Addio a Todibo

La presentazione di rito, con la soddisfazione del West Ham e la delusione della Juventus. L’ufficializzazione da parte del club inglese dell’acquisto di Jean-Claire Todibo è come un coltello che si rigira nella piaga per la società bianconera.

Su whufc.com il racconto più amaro da leggere. L’ormai ex difensore centrale del Nizza indosserà la maglia con il numero 25. Queste le sue prime parole da giocatore del West Ham: “Sono davvero emozionato di firmare per il West Ham United“. Una firma che Giuntoli, e la Juventus, hanno inseguito a lungo. La firma di Jean-Claire Todibo è stata, però, posta in calce ad un contratto con un altro club. Immagini e parole che hanno chiuso definitivamente il capitolo che ha riguardato il difensore centrale francese. Sono rimasti venti giorni alla Juventus, e a Cristiano Giuntoli, per aprire, e chiudere, la trattativa con un nuovo difensore centrale da ‘offrire’ a Thiago Motta.