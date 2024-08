La Juve lo cede a sorpresa alla Lazio, i dettagli dell’operazione

La Juventus continua a sfoltire la propria rosa. Un bianconero può finire alla Lazio: lo vuole il tecnico Baroni.

Sta per entrare nel vivo la rivoluzione di mercato attuata dalla Juventus. Il club, entro il 30 agosto, conta di regalare a Thiago Motta Teun Koopmeiners e almeno altri due rinforzi. Al tempo stesso, sarà chiamato a concretizzare una serie di cessioni al fine così da incamerare risorse fresche da reinvestire subito. Diversi gli elementi del gruppo in lista di sbarco, destinati a salutare Torino in tempi brevi.

L’elenco, ad esempio, comprende il nome di Daniele Rugani poco gradito al neo allenatore bianconero ed escluso dalle amichevoli pre-campionato. Per lui si è fatto avanti l’Ajax: i contatti si sono intensificati nelle ultime ore, consentendo alle parti di trovare l’intesa sulla base di un prestito secco fino al 30 giugno 2025. Segnato anche il destino di Weston McKennie.

Il texano, declinate le proposte ricevute dall’Aston Villa e dal Galatasaray, può sbarcare alla Fiorentina nell’ambito dell’operazione che consentirebbe alla Vecchia Signora di mettere le mani su Nico Gonzalez. Via pure Filip Kostic, Wojciech Szczesny e Arthur. E non finisce qua, perché verso l’addio ci sono inoltre tre componenti della Nxt Gen, impiegati nei test-match disputati contro il Norimberga ed il Brest: parliamo di Nikola Sekulov, Facundo Gonzalez e Tarik Muharemovic. L’attaccante è ad un passo dalla Sampdoria, che lo acquisterà a titolo definitivo per una spesa complessiva pari a 2 milioni.

Juventus, un bianconero verso la Lazio: i dettagli dell’operazione

L’ex Valencia, rientrato alla base al termine dell’esperienza vissuta proprio tra le fila dei blucerchiati, piace in particolar modo all’Udinese. Per il 21enne bosniaco, fino a qualche giorno, si era parlato di un interessamento concreto del Genoa con il quale Giuntoli aveva provato ad imbastire uno scambio comprendente Mateo Retegui. Il blitz compiuto dall’Atalanta ha fatto però finire in stand-by la trattativa, favorendo l’inserimento della Lazio iscrittasi alla corsa su input di Marco Baroni.

Il mister biancoceleste stima molto il classe 2003, di piede mancino, ed è convinto di poterlo valorizzare al massimo. Da qui la richiesta al presidente Claudio Lotito di fare tutto il possibile per portarlo nella Città Eterna. Le interlocuzioni non sono ancora scattate tuttavia la pista può concretizzarsi da un momento all’altro.

Chi, invece, è destinato a rimanere ancora a lungo alla Juve è Nicolò Savona, riuscito a ben impressionare lo staff tecnico in queste settimane. Il 21enne ha firmato il rinnovo fino al 2029 e verrà aggregato in pianta stabile in prima squadra, ricoprendo il ruolo di vice-Danilo. Work in progress. Giuntoli non si ferma mai.