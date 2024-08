Prestito con obbligo di riscatto, affare Juve-Bayern: colpo da favola

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A, Giuntoli pensa a un grande colpo per rafforzare le fasce di Motta

La Juventus pianifica i prossimi colpi per dare vita a una formazione potenzialmente da scudetto. Il desiderio di Thiago Motta è proprio quello di imporsi sin dalle prime uscite, dimostrando alle rivali la propria forza sul piano tecnico oltre che tattico.

La formazione bianconera non è ancora pronta a livello di rosa, mancano ulteriori tasselli e da qui al prossimo 30 agosto, giorno di chiusura del calciomercato, sono in canna diversi colpi, in particolar modo per sistemare le fasce. Si parla nelle ultime ore di un affare Nico Gonzalez giunto a un buon punto, al contempo altri nomi campeggiano sulla lista dei desideri del football director Cristiano Giuntoli. Uno di questi è stato scaricato da poco dal Bayern Monaco.

Dal Bayern Monaco alla Juve, idea Kingsley Coman per la fascia

Kingsley Coman, 28 anni, a Torino ci ha giocato una sola stagione che gli è bastata per mostrare al mondo Juve un talento fuori dal comune. Fu ceduto in fretta e furia, per motivi ad oggi inspiegabili, dall’allora direttore generale Beppe Marotta: Coman sbarcò al Bayern Monaco – tramite un prestito con diritto di riscatto – dimostrando tutto il suo valore. Oggi invece, dopo una stagione difficile come quella scorsa, potrebbe fare il percorso inverso.

Da Monaco a Torino, dalla Bundesliga alla Serie A. Coman potrebbe a questo punto fare il percorso contrario dopo aver capito di non essere al centro dei piani di Vincent Kompany, ambizioso allenatore dei bavaresi che non lo considera titolare nel suo undici iniziale.

Coman dovrebbe lasciare Monaco non a titolo definitivo, ma tramite un prestito con obbligo di riscatto: il che ci fa capire che i tedeschi intendono piazzarlo andando incontro all’acquirente. Su di lui si sarebbe mosso subito il Paris Saint Germain, club che lo ha fatto crescere, ma se non dovesse andare in porto l’interesse di Al Khelaifi, la Juventus non si farebbe problemi a dialogare col Bayern.

Il nazionale francese accetterebbe volentieri un ritorno in Italia, mentre la Juventus, dal canto suo, con il suo inserimento in rosa, risolverebbe più di un problema essendo Coman un calciatore che fa della duttilità la sua più grande risorsa. Motta peraltro lo conosce molto bene, avendo giocato con lui una stagione al Paris Saint Germain (quella 2013/2014) segnata da numerosi trofei.