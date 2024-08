Richiesta choc per Yildiz: Juventus spalle al muro, tutto sospeso

Richiesta choc per Yildiz. Un altro problema sembra aggiungersi alla già consistente lista del direttore tecnico bianconero.

Il mercato, con tutte le sue infinite diramazioni, e complicazioni, è sempre presente nei pensieri di Cristiano Giuntoli. Accanto a trattative in entrata ed in uscita, il tema rinnovo dei contratti non perde mai, però, la suo prioritaria importanza.

L’offerta di rinnovo ad Adrien Rabiot non è andata a buon fine ed il centrocampista francese ha lasciato la Juventus. E non è andata meglio con Federico Chiesa e la proposta di un contratto-ponte fino al 2026 per parare l’emergenza. Un altro rinnovo di ‘vitale’ importanza per la Juventus riguarda Dusan Vlahovic. Il contratto del serbo da questa stagione andrà a pesare sul bilancio della società bianconera per oltre 20 milioni di euro. Una cifra non più tollerabile anche in virtù dei nuovi parametri di sostenibilità imposti dalla proprietà. Da settembre, forse, partirà una trattativa che si prospetta lunga e difficile che dovrebbe approdare, nei desiderata bianconeri, ad un prolungamento del contratto con l’ingaggio dell’attaccante spalmato su più anni. Eppure non è ancora finita per Giuntoli. La Juventus, infatti, ha intenzione di prolungare il contratto in essere di Kenan Yildiz. L’esordio della trattativa, però, non è stato affatto positivo.

E’ arrivata la richiesta choc per Yildiz

Kenan Yildiz, classe 2005, ha il contratto con la Juventus che scadrà il 30 giugno 2027. Riguardo il talento turco Giuntoli e Motta sono stato inflessibili: Yildiz non si tocca.

In riferimento alla volontà della Juventus di prolungare il contratto di Kenan Yildiz, il quotidiano Tuttosport, ha lanciato un allarme: “Saranno rinviati a dopo la fine del mercato i discorsi per il rinnovo di contratto di Yildiz. C’è distanza tra la proposta di ingaggio della Juve (1 milione) e quelle del papà responsabile dell’entourage del talento (3 milioni)“. Al momento è stata rimandata l’assegnazione della maglia numero 10 al talento di Ratisbona, altro passaggio simbolicamente significativo che porta dritto: “all’idea di far diventare Yildiz un nuovo simbolo“.

Il momentaneo rallentamento della trattativa per il rinnovo di Yildiz ancora non preoccupa la Juventus ma come insegnano le ultime vicissitudini di mercato, ‘chi ha tempo, non aspetti tempo’.