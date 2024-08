Si svincola dalla Juve e firma con una rivale, colpaccio a centrocampo

Si è svincolato dalla Juventus e ha deciso di firmare per una rivale, lasciando tutti di stucco: un colpo a centrocampo di un certo peso

Le manovre di mercato in questo periodo sono piuttosto delicate, visto che non manca poi molto alla chiusura della finestra estiva e ci sono ancora molte cose da fare. In casa Juventus si muove qualcosa sia in entrata che in uscita.

Il mercato della Juventus sta ruotando attorno a Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è il grande sogno dell’estate bianconera e presto potrà diventare realtà. Un colpo che Giuntoli sta cucinando pian piano, forte dell’accordo con il calciatore, che ora sta forzando la mano col suo club di appartenenza.

Per arrivare a lui La Vecchia Signora ha anche dovuto cedere dei gioielli della propria rosa, tutti ragazzi cresciuti nella Next Gen. Da Soulé (alla Roma per quasi 30 milioni) a Huijsen (in Premier League al Bournemouth per circa 18). Lo stesso Iling Jr è stato inserito nella trattativa per Douglas Luiz assieme a Barrenechea, per abbassare l’esborso cash da corrispondere all’Aston Villa. In molti non hanno apprezzato questo addio troppo repentino a dei giovani di grande prospettiva ma i conti devono quadrare in qualche modo.

Simone Iocolano saluta la Juventus Next Gen: per lui è pronto un contratto con il Piacenza

Le seconde squadre hanno anche questa grande utilità, ovvero quella di far crescere i giovani nel calcio professionistico (la Serie C) e valorizzarli. La Next Gen della Juve è stata la prima ad essere creata tra le big del nostro campionato, a cui ora hanno fatto seguito i progetti di Atalanta e Milan.

A proposito di seconda squadra dei bianconeri, c’è da registrare una notizia di mercato che riguarda una vecchia conoscenza juventina, ovvero Simone Iocolano, classe ’89, che si era svincolato dalla Next Gen proprio al termine dello scorso campionato. Il trequartista, che giocava come over nella squadra di Montero, ha deciso di accasarsi ora al Piacenza, da svincolato.

Secondo quanto riportato dai colleghi di TMW scenderà quindi per la prima volta in Serie D, con l’idea però di far parte di un progetto comunque importante in una piazza storica del nostro calcio. La firma sul contratto che lo legherà al nuovo club per 1 solo anno è già stata posta nelle scorse ore. Iocolano nel corso della sua carriera ha giocato anche con le maglie di Alessandria, Monza Bari e Virtus Entella, sempre tra Serie B e Serie C.