Accordo e via libera, manna dal cielo Juve: annuncio UFFICIALE

Accordo e via libera. Il mercato della Juventus, apparentemente in stallo, dà piccoli segnali di ripresa. Qualcosa inizia a muoversi.

Eppur si muove. Lentamente il mercato della Juventus potrebbe rimettersi in moto. Piccoli segnali che vengono da lontano danno l’idea che qualcosa, pur tra oggettive difficoltà, si stia rimettendo in moto.

Occorre fare in fretta, però. Tra otto giorni sarà già campionato e la rosa a disposizione di Thiago Motta presenta diversi vuoti. Juventus-Atletico Madrid, ultima amichevole della formazione bianconera prima dell’inizio del campionato, si giocherà a Göteborg, con orario d’inizio fissato alle ore 15.00. Un test importante per una squadra, ed un tecnico, che attendono ancora il necessario sostegno della società a livello di nuovi arrivi. La doccia gelata rappresentata dal mancato acquisto di Jen-Claire Todibo, affare che sembrava ad un passo dalla conclusione, non ha ‘raffreddato’ gli entusiasmi di Cristiano Giuntoli. Ha, però soltanto corretto l’ordine delle urgenze a pochi giorni dall’esordio di campionato contro il Como. Il difensore centrale non rappresenta, in questo momento, la priorità assoluta in casa Juventus. Tempo e risorse economiche saranno dirottate sul centrocampista e sugli esterni. E a proposito di esterni dal Portogallo arrivano interessanti indicazioni.

Accordo e via libera. La Juve sorride

Se riguardo il fronte centrocampista Bergamo, e l’Atalanta, rappresentano l’unico riferimento, il Portogallo, e il Porto, sono una delle possibili mete per l’acquisizione dei due esterni, numero minimo, da poter poi affidare a Thiago Motta. Nel Porto militano due prospetti che interessano molto la Juventus: Francisco Conceicao e Wenderson Galeno.

Dal Portogallo, da casa Porto, arrivano le dichiarazioni del tecnico del club lusitano, Vitor Bruno. Parole che interesseranno non poco anche la Juventus dal momento che ha parlato anche di mercato. A tre settimane dalla fine della sessione estiva il tecnico dei biancoblu portoghesi è consapevole che qualche giocatore importante potrebbe essere ceduto: “Vorrei che nessuno se ne andasse, ma capisco la situazione finanziaria del club. La comunione con il presidente è totale“. Un doloroso via libera a cessioni di peso quali potrebbero essere anche quelle di Conceicao e Galeno. Il talento portoghese è in piena fase di recupero dopo l’infortunio muscolare che gli ha impedito di giocare la finale di Supercoppa portoghese. Finale che ha visto, invece, come protagonista assoluto il brasiliano Galeno. Peserà questo aspetto nella valutazione finale della Juventus?