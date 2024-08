Affare da sogno tra Juve e Tottenham, cambia maglia per 24 milioni più bonus

Tra Juve e Tottenham è in arrivo un affare da sogno: il giocatore può cambiare maglia per 24 milioni di euro più bonus e approdare in Premier

Il Tottenham è finito sulle tracce di un giocatore della Juve. Il club inglese ha tutte le intenzioni di fare sul serio per portare in Premier League il proprio obiettivo. In questi caldi giorni di agosto, impazza il calciomercato con trattative che nascono (e spesso si concludono) nel giro di qualche ora. L’inizio della stagione è imminente e occorre fare in fretta.

Le varie squadre vanno completate e da adesso si fa sul serio. Ecco perché gli affari di mercato sono sempre più numerosi. La politica della Juve è nota: se dovesse arrivare un’offerta ritenuta giusta, nessuno è incedibile. Si vende il giocatore e si va alla ricerca del sostituto. Cristiano Giuntoli sta lavorando con questo modus operandi, riuscendo ad arrivare a colpi come Douglas Luiz, Thuram, Di Gregorio ma soprattutto sognando Koopmeiners. Per l’olandese forse ci siamo, ma il dirigente dovrà occuparsi ora anche di un altro centrocampista.

Accordo col Tottenham, nuovo addio in casa Juve: la situazione

Il Tottenham, infatti, è finito sulle tracce di Manuel Locatelli. Il classe ’98 non è più un titolare inamovibile nella rosa bianconera, diversi errori nel corso degli ultimi campionati gli sono costati una valanga di critiche da parte dei tifosi.

Ha perso anche la Nazionale, con Spalletti che ha deciso di non convocarlo per l’Europeo in Germania. Anche dentro lo scacchiere di Thiago Motta sarà un comprimario di lusso, non più la prima scelta del centrocampo. Insomma dovrà sgomitare per garantirsi una maglia da titolare che inevitabilmente troverà, considerate anche le tante competizioni a cui la Juve dovrà partecipare. La situazione rispetto gli anni scorsi è però diversa.

Per una buona offerta il giocatore può partire sia per la società sia per lo stesso ex Milan, che potrebbe scegliere di cambiare aria se il progetto lo soddisferà. Soprattutto se questo dovesse arrivare da uno dei top club di Premier League come lo è il Tottenham. Gli Spurs sono pronti ad offrire 24 milioni più bonus per convincere la Juve a cedere il calciatore.

Davanti ad un’offerta del genere è probabile che il centrocampista vada davvero via dal club bianconero. In attesa dell’affondo decisivo, l’ex Sassuolo continua a restare concentrato sull’avvio imminente della stagione e sui nuovi compiti tattici che ha per lui Thiago Motta.