Altra beffa per la Juve, salta tutto: vola a Manchester per 20 milioni

Beffa per Juventus e Inter: il big vola a Manchester per 15 milioni di euro più bonus. Affare concluso

Come spesso accade durante il mercato, Juventus e Inter si ritrovano in lizza per gli stessi obiettivi. Negli ultimi anni è accaduto spesso: il caso più recente è quello di Marcus Thuram, dove Marotta ha avuto la meglio.

Anche il fratello Khephren è stato nel mirino di entrambe le squadre ma ha avuto la meglio Giuntoli. Anche in questa finestra estiva non sono mancati i nomi contesi dalle due big italiane. Nelle ultime ore è definitivamente tramontata l’opzione Mazraoui per Inter e Juventus. Il terzino marocchino vestirà la maglia del Manchester United.

Il Bayern Monaco incasserà 20 milioni di euro (15+5 di bonus) dalla sua cessione e altri 45 milioni più bonus da quella di De Ligt, anche lui diretto alla corte di Ten Hag che ha già avuto come allenatore a inizio carriera all’Ajax.

Juventus e Inter ko: Mazraoui vola al Manchester United per 20 milioni

Lo stesso Noussair Mazraoui è stato allenato dal tecnico olandese nel periodo ad Amsterdam dal 2018 al 2022. Di conseguenza il suo inserimento nei Red Devils potrebbe essere molto più semplice.

Nelle scorse settimane si era fatta concreta la possibilità che il Manchester United puntasse du Denzel Dumfries, di conseguenza per l’Inter si era aperta la possibilità di puntare Mazraoui. Alla fine l’olandese ha rinnovato, proseguendo la sua avventura alla corte di Simone Inzaghi. Anche la Juventus si era interessata al classe ’97 della nazionale marocchina. Un profilo duttile, capace di interpretare più ruoli e molto funzionale al gioco di Thiago Motta. Alla fine, però, lo United ha anticipato le big di Serie A, assicurandosi l’ormai ex Bayern Monaco.