Colpo Yildiz da 38 milioni, ultim’ora choc in casa Juve

Yildiz lascia la Juve per 38 milioni di euro, clamorosa ultima ora in casa bianconera: il top club europeo fa sul serio, ecco i dettagli

Kenan Yildiz può a sorpresa lasciare la Juve! Il gioiellino turco, classe 2005, rivelazione all’ultimo Europeo con la Turchia di Vincenzo Montella, sembrava essere uno dei protagonisti del nuovo ciclo bianconero, quello targato Thiago Motta e che tra meno di una settimana si appresta a cominciare la stagione.

Bisogna però, sempre tenere in mente le parole sibilline di Cristiano Giuntoli quando ha asserito che in questa Juve non ci sono incedibili. Il direttore sportivo bianconero non intendeva, naturalmente, solo i big come Vlahovic o Chiesa, ma anche prospetti come lo stesso turco. Davanti ad un’offerta irrinunciabile tutti possono partire. Per questo motivo non è impossibile vedere la cessione del proprio gioiellino.

Colpo di scena alla Juve, addio anche per Yildiz?

Sarebbe comunque un duro colpo da mandare giù per i tifosi, in quanto hanno già visto partire Matias Soulè. Il fantasista argentino passato alla Roma, era per molti presente e futuro dei bianconeri, dopo essere finalmente esploso al Frosinone. Una coppia di fantasisti giovane come Yildiz-Soulè era sognata da molti, vederli andare via entrambi potrebbe essere un colpo difficile da digerire.

In ogni caso davanti al “vil denaro” (per dirla alla De Laurentiis) non ci sono ragioni che tengano e dunque se dovesse arrivare l’offerta ritenuta giusta anche il turco farà le valige. Per la Juve il classe 2005 vale almeno una quarantina di milioni. Il top club europeo fortemente interessato è il PSG. I transalpini avrebbero tutta l’intenzione di presentare una prima offerta alla Juve da 38 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Basterà? Difficile. Probabilmente Giuntoli giocherà al rilancio anche perché vorrebbe incassare quanto più possibile per un giocatore che sembra essere un predestinato. Il dirigente bianconero chiederà almeno 40 milioni di euro solo per la parte fissa, una cifra che nel complesso si avvicinerebbe ai 50. Nelle prossime settimane se ne potrebbe sapere di più, ma è chiaro che al momento i tifosi iniziano a tremare.

Anche Thiago Motta incrocia le dita e spera che non debba smantellare la coppia provata con Vlahovic. Per di più a pochi giorni dall’inizio del campionato. Anzi, l’allenatore italo-brasiliano, così come tutto l’ambiente piemontese è in attesa del sostituto di Chiesa e di qualche nuovo innesto in generale.