Game over Juve, è finita: vola in Arabia a parametro zero

Brutte notizie per la Juventus, non c’è più speranza: ha scelto l’Arabia a parametro zero, telenovela finita

Fine dei giochi per Giuntoli e la Juventus. Dopo una lunga telenovela, ormai è finita. La decisione è stata presa: andrà in Arabia a parametro zero. Un epilogo che in pochi si sarebbero aspettati, visto che il suo nome nel corso del mercato era stato accostato a molte squadre importanti, anche italiane. La chiusura non è però arrivata con nessun club di prestigio, e alla fine il calciatore sembrerebbe essersi deciso ad accettare la super offerta proveniente dal Golfo Persico.

Continuano le difficoltà nel mercato bianconero, in questo momento frenato da tante, troppe cessioni non ancora finalizzate dal Football Director Giuntoli. In casa Juventus le ‘patate bollenti’ sono troppe, considerando che siamo ormai arrivati quasi alla metà di agosto. A meno di venti giorni dalla fine del mercato, nessuno poteva immaginare una impasse del genere, visto anche com’era cominciata questa sessione estiva.

Gli obiettivi sono ancora tanti e importanti per Giuntoli, da Koopmeiners a un difensore ancora ‘misterioso’ dopo la beffa Todibo, passato al West Ham. Per poter accelerare sul mercato, il direttore sportivo bianconero deve però liberarsi di alcuni calciatori che pesano troppo sul monte ingaggi, a costo di veder scappare via altri giocatori a lungo inseguiti ma probabilmente destinati a rimanere solo un sogno di mezza estate.

Addio Juventus, sfuma l’affare per Giuntoli: vola in Arabia Saudita

Accostato a lungo a molti club italiani, soprattutto il Napoli, uno dei grandi obiettivi della Juventus sembrerebbe ormai essere destinato all’Arabia Saudita. Calciatore di grande esperienza e qualità, avrebbe potuto rappresentare per i bianconeri un colpo sensazionale in vista di una stagione intensa tra Champions League e Mondiale per Club.

A causa delle mancate cessioni programmate, Giuntoli non ha potuto però affondare il colpo, per non rischiare di gonfiare ancora un monte ingaggi che deve in ogni modo essere snellito. E dopo un lungo tira e molla il calciatore sembrerebbe essersi convinto di accettare la super offerta proveniente dall’Arabia.

La carriera europea di Mario Hermoso, svincolatosi dall’Atlético Madrid lo scorso giugno, dopo tanti anni alla corte del Cholo Simeone, sembrerebbe ormai arrivata al capolinea. Il classe 1996 era entrato negli ultimi giorni anche nel mirino della Juventus. Ma il club bianconero in questo momento non può affondare il colpo e il calciatore avrebbe a questo punto deciso di rompere gli indugi.

Dopo aver resistito a lungo, stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb avrebbe quasi accettato la corte dell’Al-Shabab, nuovo club tra l’altro di Jack Bonaventura. Manca ancora la firma, ma secondo quanto trapela le parti sarebbero solo ai dettagli e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Un’ennesima brutta notizia per Giuntoli, che a questo punto dovrà guardare altrove per portare a casa quel difensore di esperienza e qualità chiesto da Motta ma già due volte sfuggito dopo i clamorosi dietrofront di Calafiori e Todibo.