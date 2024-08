Incontro Juventus-Atalanta per Koopmeiners: si sblocca subito

Incontro Juventus-Atalanta per Koopmeiners. In queste ore il mercato della Juventus potrebbe vivere il suo momento di svolta. Nel bene o nel male.

La Juventus di Thiago Motta è a Göteborg per l’ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione. A seguito della squadra in Svezia non vi è, però, il direttore tecnico, Cristiano Giuntoli. Un’assenza tutt’altro che ingiustificata.

Sono giornate roventi per il mercato della Juventus. Tra affari saltati all’ultimo momento quando sembrava mancassero soltanto le firme da apporre sul contratto, almeno così era stato descritta dai media la trattativa per Jean-Claire Todibo, e situazioni che non si sbloccano, minimamente ed in nessun senso, come quella relativa a Federico Chiesa, Cristiano Giuntoli deve provare ad accelerare il mercato della Juventus che sta vivendo un pericoloso ‘blocco’. La rosa ha urgente bisogno di ulteriori ingressi così come le casse bianconere necessitano di ulteriori introiti. Nonostante l’enorme difficoltà di piazzare i prospetti fuori dal progetto di Motta, il direttore tecnico bianconero sta cercando di trovare la soluzione giusta per provare a chiudere la trattativa più importante e difficile dell’intera sessione di mercato: Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta è la condizione prima dell’assetto tecnico-tattico della nuova Juventus, al punto che tutti sono importanti ma soltanto il tuttocampista olandese assume il ruolo di elemento indispensabile.

Incontro Juventus-Atalanta per Koopmeiners, è la svolta

Se Cristiano Giuntoli non a Göteborg è perché sta provando a dare una svolta decisa, e decisiva, al mercato della Juventus.

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, riferisca a riguardo: “Koopmeiners: probabile incontro Atalanta-Juventus nelle prossime ore per arrivare a una soluzione“. Cristiano Giuntoli, pertanto, nuovamente in contatto con la dirigenza nerazzurra. Sul tavolo una nuova offerta della Juventus che, tra parte fissa e bonus, proverà ad avvicinarsi ulteriormente alla richiesta dell’Atalanta di 60 milioni di euro, somma che la famiglia Percassi intende incassare integralmente. Senza sconti. Tanto meno ad una diretta concorrente. Si starebbe quindi scrivendo, in queste ore, un nuovo capitolo dell’interminabile trattativa Atalanta-Juventus-Koopmeiners. Il tempo passa e mercoledì prossimo c’è Real Madrid-Atalanta, finale di Supercoppa europea.