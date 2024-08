Juve, un pupillo di Allegri risolve il contratto: bomba a orologeria!

La Juventus è pronta a salutare uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri che si appresta a risolvere il contratto.

Sono giorni decisivi per quello che riguarda il mercato della Juventus con i bianconeri che sono al lavoro sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite.

L’obiettivo principale al momento è rappresentato da Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese si è esposto chiaramente con l’Atalanta affermando di volere trasferirsi alla Juventus il prima possibile. I bergamaschi stanno provando a resistere chiedendo sempre 60 milioni di euro per il suo cartellino ma la Juve fa leva su quella che è la volontà del giocatore. Un colpo che andrebbe a sistemare definitivamente la linea mediana, totalmente rivoluzionata dopo gli arrivi di Kephren Thuram e Douglas Luiz.

Calciomercato Juventus, se ne va un fedelissimo di Allegri

Per quello che riguarda le uscite la Juventus sta valutando la rescissione del contratto di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è ormai fuori rosa da tempo con la Juventus che ha deciso di puntare su Michele Di Gregorio come titolare per i propri pali.

L’estremo difensore polacco, punto fermo della Juventus sotto la gestione di Massimiliano Allegri, ha ancora un anno di contratto con i bianconeri che però stanno aprendo in questi giorni alla possibilità di giungere alla rescissione del contratto con l’estremo difensore. Il portiere ha più volte affermato di essere pronto ad andare incontro a quelle che sono le richieste della società ma il suo alto ingaggio rende difficile ogni tipo di operazione.

In passato si erano aperte due possibilità per Szczesny. In Italia il Monza aveva sondato il terreno sia con il calciatore che con la Juventus ma gli alti costi dell’operazione hanno fatto sfumare l’affare con i brianzoli che in queste ultime ore sembrano aver deciso di puntare su Terracciano della Fiorentina, chiuso in viola dall’imminente arrivo di De Gea. L’altra opzione era quella riguardante l’Arabia Saudita con un paio di club che hanno preso informazioni senza però presentare un’offerta ufficiale.

Nel caso in cui si dovesse giungere alla rescissione consensuale del contratto, la Juventus potrebbe riconoscere al proprio portiere una buonuscita con Szczesny che sarebbe poi libero di trovarsi una nuova sistemazione. Non è da escludere anche un colpo ad effetto nel caso in cui Meret dovesse lasciare Napoli con il polacco che piace molto ad Antonio Conte, al suo primo anno sulla panchina azzurra.