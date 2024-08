La Juventus cala l’asso, accordo totale in Serie A: cifra e formula dell’affare

Raggiunto l’accordo totale con la Juventus. Arriva dalla Serie A: i dettagli della situazione relativa al colpo bianconero.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, la trattativa tra Juventus e Fiorentina per Nico Gonzalez è finalmente giunta a una conclusione positiva. Le due società hanno raggiunto un accordo totale che prevede il trasferimento dell’attaccante argentino in maglia bianconera con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Dopo settimane di trattative serrate, la Fiorentina ha accettato l’offerta della Juventus, che ha messo sul piatto una proposta strutturata in modo da dilazionare il pagamento del cartellino del giocatore. L’accordo prevede infatti un prestito iniziale, al termine del quale la Juventus sarà obbligata a riscattare il giocatore per la cifra concordata.

Nico Gonzalez alla Juve: prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro

Nico Gonzalez, da parte sua, ha già raggiunto un accordo contrattuale con la Juventus e si preannuncia di questa nuova avventura. Il giocatore attende solo che la Fiorentina ufficializzi l’arrivo del sostituto, con Gudmundsson in pole position per prendere il suo posto in rosa, prima di partire per Torino e iniziare la sua nuova esperienza in Serie A con i bianconeri.

Con questo acquisto, la Juventus punta a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, aggiungendo un giocatore versatile e di talento come Gonzalez, capace di ricoprire più ruoli in attacco. La Fiorentina, dal canto suo, si prepara a reinvestire i proventi della cessione per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. L’ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare nei prossimi giorni, una volta conclusi tutti i dettagli burocratici e con il mercato che si avvicina alla chiusura. La Juventus continua così la sua campagna di rafforzamento, con l’obiettivo di tornare al vertice del calcio italiano.

Nico Gonzalez è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla Juventus, dove troverà un ambiente ambizioso e competitivo, guidato da un tecnico che potrebbe valorizzare al meglio le sue qualità: Thiago Motta. L’allenatore, noto per il suo calcio dinamico e orientato al possesso palla, potrebbe rappresentare il contesto ideale per far emergere tutte le potenzialità dell’attaccante. Gonzalez è un giocatore duttile, capace di adattarsi a diverse posizioni offensive. La sua versatilità sarà sicuramente un punto di forza in una squadra come la Juventus, che ha bisogno di opzioni tattiche flessibili. Thiago Motta, che ha dimostrato in passato di saper lavorare bene con giocatori tecnici e intelligenti, potrebbe schierarlo sia come esterno in un tridente d’attacco, sia come seconda punta o addirittura trequartista in un modulo più offensivo.