Problema al ginocchio sinistro: miraggio Juve, che batosta

Uscito subito dal campo, le sue condizioni verranno valutate con molta attenzione nel corso dei prossimi giorni. La sua presenza contro la Juve è a serio rischio

Archiviata l’ultima amichevole pre-stagionale contro l‘Atletico Madrid, per la Juventus inizierà la settimana che porterà i bianconeri ad affrontare lunedì prossimo all’Allianz Stadium il Como di Fabregas, autore di un mercato da sogno.

Per i lombardi, però, la stagione è cominciata con l’impegno in Coppa Italia contro la Sampdoria. A ‘Marassi’, infatti, si sta disputando proprio in questi istanti il primo tempo di una delle sfide valide per i trentaduesimi della Coppa Nazionale. Attualmente fermo sul risultato di 0-0, il match ha vissuto un improvviso colpo di scena a cavallo del ventesimo minuto di gioco, quando Varane è stato costretto ad uscire anzitempo per un problema al ginocchio sinistro.

Soccorso dallo staff medico del Como, l’ex difensore di Manchester United e Real Madrid è tornato in panchina con una vistosa fasciatur, ma camminando sulle sue gambe. Le sue condizioni verranno presumibilmente valutate nel corso delle prossime ore con gli esami strumentali del caso: la sensazione è che presenza di Varane nella sfida di Torino contro la Juventus sia a serio rischio. Vi forniremo gli aggiornamenti del caso nel caso in cui trapelassero ulteriori novità in merito.