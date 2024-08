Ranking Atp, c’è il sorpasso di Alcaraz: anche Sinner stenta a crederci

Possibile stravolgimento di classifica prima degli Us Open: il sorpasso di Alcaraz comporta delle conseguenze anche per Sinner

Reduci dalla battaglia olimpica sulla terra rossa del Philippe-Chatrier, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sono presi un piccolo e meritato periodo di riposo. Lo stress psico-fisico (con tutto il bagaglio di emozioni che la kermesse a cinque cerchi ha poi comportato) accumulato richiedeva un legittimo stop all’attività tennistica.

Forte dei suoi 21 anni però, e della voglia di lasciarsi alle spalle quella che alla fine è stata una cocente delusione, il campione spagnolo tornerà in pista prima del rivale serbo. Il fenomeno di Murcia parteciperà infatti al Masters 1000 di Cincinnati che prenderà il via già il prossimo 12 agosto.

Un torneo, quello che si disputa in Ohio, a cui è legato uno dei più dolorosi ricordi di Carlitos nel 2023. Al termine di un’incredibile battaglia durata 3 ore e 49′, uno scontro epico che vide l’allora numero uno del mondo sprecare un match point nel tie-break del secondo set, proprio Novak Djokovic, sempre lui, sconfisse l’iberico in una delle partite più emozionanti dell’anno. Quale migliore occasione allora, per prendersi la rivincita sul fuoriclasse di Belgrado? Alcaraz dovrà in realtà attendere un’altra circostanza prima di confrontarsi sul campo col recente campione olimpico.

Già perché Nole ha deciso gentilmente di declinare l’appuntamento col Masters 1000 americano per concentrarsi sugli Us Open, l’ultimo Major della stagione. Attenzione però, perché il meccanismo del ranking fornisce ad Alcaraz un modo ‘indiretto’ per prendersi una piccola rivincita sul nativo di Belgrado.

Alcaraz, nel mirino il sorpasso a Dkjokovic: cosa cambia per Sinner

Con la classifica ATP congelata, che recita: Novak Djokovic secondo con 8460 punti e Carlos Alcaraz terzo a quota 7950, i cambiamenti prima del grande appuntamento di Flushing Meadows sono ancora possibili. Se non addirittura probabili.

Non partecipando all’evento di Cincinnati infatti, il fuoriclasse slavo perderà i 1000 punti conquistati lo scorso anno con la vittoria finale. Un’occasione più che ghiotta per il rivale di Murcia, che può operare un sorpasso in classifica che non sarebbe affatto banale, considerando che alle porte c’è il Major di New York.

All’erede designato di Rafa Nadal basterà infatti raggiungere i quarti a Cincinnati per presentarsi nella Grande Mela col pettorale numero 2. Una variazione non di poco conto visto che così Carlitos si assicurerebbe di non incontrare Jannik Sinner se non in finale, eventualmente. Sia al Roland Garros che a Wimbledon infatti, i due giovani fenomeni del tennis mondiale erano stati accoppiati dalla stessa parte del tabellone. Vien da sé che se l’iberico dovesse superare il serbo nel ranking, cambierebbe anche il tabellone del numero uno del mondo.