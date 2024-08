Samardzic in una big, alla fine è lui il grande colpo a centrocampo

Lazar Samardzic finalmente va in una big: è lui il grande colpo a centrocampo, arriva l’annuncio. Addio all’Udinese per il giocatore serbo

Il tormentone di questa sessione di mercato non poteva che essere Lazar Samardzic. Da quando il classe 2002 è sbarcato in serie A, è stato accostato a tutte le big del nostro campionato e la sua cessione sembrava essere cosa fatta. Da quella all’Inter per certi versi clamorosa (aveva già sostenuto anche le visite mediche) la scorsa estate, passando per Juve (un evergreen), Napoli (a gennaio), Lazio (ad inizio estate) e Milan (più di recente).

La realtà, invece, vede il centrocampista restare sempre all’Udinese, dove continua a fare le fortune dei vari allenatori che si alternano in Friuli. Anche questa volta potrebbe andare così, al momento il suo nome non è tra quelli caldi del calciomercato ferragostano ma è chiaro che le cose possono cambiare da un momento all’altro. Intanto è arrivato l’annuncio sul suo possibile futuro da parte di una persona che lo conosce molto bene.

Samardzic dice addio all’Udinese: va in una grande, c’è l’annuncio

Il serbo con cittadinanza tedesca sarebbe pronto ad andare in una big, il salto di qualità può compierlo quanto prima. Lo ha riferito l’ex allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, nel corso di una lunga intervista a Numero-Diez.com.

Tra gli altri argomenti toccati, c’è quello che riguarda Samardzic. L’allenatore non ha dubbi: “Un giocatore intelligentissimo, penso che sia anche il momento giusto che vada in una big. L’allenatore non deve insegnare nulla ad un calciatore di livello, sono questi ultimi a dover dimostrare di essere un top”. E Lazar, secondo il suo ex allenatore, lo ha fatto eccome: “Si è dato molto da fare nel corso dell’anno, mettendosi a disposizione della squadra e sacrificando anche le sue caratteristiche”.

Dunque per Cioffi il serbo ha tutto: talento, spirito di sacrificio, intelligenza, testa sulle spalle. Tutte qualità rivelate durante l’esperienza in comune in Friuli. Può essere ceduto a qualche big, anche per vedere come se la cava in una squadra di livello superiore. Chissà cosa succederà da qui al 30 agosto. Al momento, come detto, non ci sono segnali di un suo addio, le grandi si stanno concentrando su altri obiettivi. Ma tutto può ancora accadere: Juve e Milan sono alle finestra, e potrebbero decidere di effettuare un blitz per il classe 2002.