Spunta a sorpresa la Juve: Giuntoli ‘cucina’ il colpo dalla Serie A

La Juventus ha messo nel mirino un altro giocatore importante dalla Serie A e se lo contende con le big europee: i dettagli della situazione.

Armand Laurienté continua a essere uno dei nomi più chiacchierati in questa fase di calciomercato estivo. L’attaccante francese del Sassuolo, reduce da una stagione convincente in Serie A, è nel mirino di diversi club europei. Tra questi, il Fenerbahçe è da tempo sulle sue tracce, ma nelle ultime ore si sarebbe registrato l’interesse concreto anche del Marsiglia e, inaspettatamente, della Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘TuttoMercatoWeb’, il Fenerbahçe sembra intenzionato a fare sul serio per Laurienté, considerandolo un rinforzo ideale per la prossima stagione. La società turca è pronta a mettere sul piatto un’offerta importante per assicurarsi le prestazioni dell’esterno d’attacco, cercando di battere la concorrenza.

Sfida a tre per Laurienté: c’è anche la Juventus

Il Marsiglia, dal canto suo, ha mostrato interesse per Laurienté, vedendo in lui il profilo giusto per rinforzare il proprio reparto offensivo. La Ligue 1 potrebbe rappresentare una destinazione attraente per il giocatore, che tornerebbe così a calcare i campi del campionato francese.

Tuttavia, la vera sorpresa potrebbe arrivare dall’Italia, con la Juventus che starebbe monitorando attentamente la situazione. Dopo aver messo a segno alcuni colpi importanti, i bianconeri potrebbero valutare Laurienté come un’opzione intrigante per completare il reparto offensivo. La sua velocità, abilità nel dribbling e capacità di giocare su entrambe le fasce lo rendono un profilo interessante per Thiago Motta. La posizione del Sassuolo resta cruciale in questa trattativa. Il club emiliano, noto per la sua abilità nel valorizzare giovani talenti, potrebbe decidere di lasciar partire Laurienté solo di fronte a un’offerta che rispecchi il valore del giocatore. La sua cessione rappresenterebbe una significativa plusvalenza, ma anche la perdita di un elemento fondamentale per il club.

Con diverse squadre pronte a contendersi il talento francese, il futuro di Laurienté potrebbe riservare ancora sorprese. La Juventus, in particolare, potrebbe decidere di fare un passo avanti concreto, cercando di portare il giocatore a Torino e beffando la concorrenza di Fenerbahçe e Marsiglia. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà la destinazione finale di Laurienté, in un mercato che promette ancora colpi di scena. Non ci resta che aspettare un ulteriore passo dei bianconeri per vedere se Giuntoli riuscirà a superare l’agguerrita concorrenza estera. Rimaniamo, quindi, in attesa per ulteriori novità in merito alla questione. Intanto la rosa di Thiago Motta sta prendendo sempre più forma, con nuovo profili prossimi a diventare giocatori della Juventus: dalla difesa, al centrocampo fino all’attacco.