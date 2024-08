Tutto fatto, torna alla Juve: adesso è ufficiale

Ora è davvero ufficiale il ritorno alla Juve di un giocatore che potrà essere davvero importante nella stagione che sta per iniziare.

Il periodo delle vacanze per le squadre di calcio è ormai concluso, i dirigenti invece sono al lavoro per perfezionare gli ultimi movimenti di mercato, ben sapendo come sia importante non sbagliare in questa fase per non andare incontro a una stagione che può essere caratterizzata solo da delusioni e rimpianti. Ed è proprio in queste ore che è arrivata l’ufficialità di un colpo importante in casa Juve, che riguarda un giocatore che in realtà conosce bene l’ambiente bianconero, per questo potrebbe essere ben felice di fare il suo ritorno a Torino.

La società ha scelto di andare sul sicuro, conoscendo bene la sua professionalità ed è convinta che il suo apporto potrà essere importante non appena inizieranno le gare ufficiali. Anche i tifosi potranno essere certamente contenti del suo arrivo, che dimostra la volontà della società di muoversi in anticipo e non farsi trovare impreparata quando sul mercato c’è qualcuno di interessante.

Un ritorno davvero importante in casa Juve

Ma chi sarebbe questo giocatore che sta per tornare a vestire la maglia della Juve, dove già si era fatto apprezzare per le sue potenzialità? Non si tratta, però, è bene precisarlo di un elemento che sarà agli ordini di Thiago Motta, che ha da poco iniziato la sua avventura all’ombra della Mole. A giovare di questo nuovo innesto sarà infatti la Juventus Next Gen, compagine su cui il club punta tanto per avere poi elementi pronti per il salto in Prima Squadra.

Si tratta di Riccardo Stivanello, passato nuovamente in prestito alla squadra bianconera. Il giocatore, classe 2004, è stato fondamentale nelle Primavera del Bologna, dove ha giocato più di 50 partite, a conferma di quanto la sua leadership sia stata importante per la squadra, soprattutto per uno come lui che è un difensore centrale, spesso chiamato a dare riferimenti a tutta la retroguardia.

Dopo i diversi anni trascorsi in Emilia, nella passata stagione Stivanello si è unito alla Next Gen bianconera ritagliandosi il suo spazio in campo: nell’annata 2023/2024 ha raccolto 28 presenze complessive con la squadra, di cui 25 in campionato e tre in Coppa Italia. Il club ritiene sia ora davvero pronto per tornare alla casa madre ed essere a disposizione di Mister Paulo Montero, che era alla ricerca di un elemento di esperienza per la fase difensiva della squadra.

Almeno per ora il suo approdo alla Juve è a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, ma con opzione per l’acquisizione definitiva.