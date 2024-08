Ultim’ora Juve, dimissioni dopo la fumata nera per Todibo: l’annuncio

La Juventus non ha digerito nel migliore dei modi la fine della trattativa per Todibo, finito in Premier League: i tifosi sono molto delusi

Cristiano Giuntoli ha trattato a lungo il centrale francese del Nizza ma alla fine si è dovuto arrendere alla concorrenza del West Ham, che ha messo sul piatto una cifra complessiva di 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus era partito con un nome: Riccardo Calafiori. Sembrava questo il primo colpo di Giuntoli, da regalare al suo ex allenatore Thiago Motta. Il problema è che la richiesta del Bologna era troppo elevata (superiore ai 40 milioni) e questo alla fine ha spinto il ragazzo verso l’Arsenal, pronto a soddisfare i desiderata di Saputo. Da lì in poi il ds juventino si è andato concentrando su altri ruoli, mettendo dentro due grandi centrocampisti come Thuram e Douglas Luiz.

Koopmeiners rappresenta ora il prossimo colpo, per alzare definitivamente il livello della squadra in mezzo al campo. Le richieste dell’Atalanta sono altrettanto esose ma la volontà del ragazzo potrebbe agevolare il tutto nelle prossime settimane. Il centrale difensivo, preferibilmente di piede mancino, manca però sempre all’appello e prima o poi andrà preso. Motta su questo è stato chiaro e Giuntoli sembra propenso ad accontenrarlo.

Juventus, addio Todibo: la furia dei tifosi bianconeri contro Giuntoli

Negli ultimi giorni il nome più caldo in ottica Juventus era stato Jean-Clair Todibo, difensore del Nizza e considerato un grande prospetto. Il classe ’99 ha avuto modo di confrontarsi in carriera anche con una piazza importante come Barcellona. In Costa Azzurra c’è stata la rinascita del transalpino, che ha attirato su di lui anche le sirene della Premier. A beffare La Vecchia Signora questa volta non è stato l’Arsenal ma il West Ham, arrivato con 40 milioni per convincere il club di appartenenza.

L’aver temporeggiato troppo a lungo ha portato la Juve a perdere l’obiettivo. Questo ha attirato le feroci cristiche da parte dei tifosi nei confronti di Giuntoli, reputato il principale colpevole per l’accadimento. Sui social si sono sfogati esprimendo tutte le perplessità del caso.

#Todibo verso il #WestHam, con pochi margini per un nuovo colpo di scena. La #Juventus e il #Nizza erano d’accordo su tutto, tranne che sulla percentuale di rivendita: l’ennesimo rinvio dell’affare ha innervosito il calciatore, il rilancio inglese è stato efficace. #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 8, 2024