Ultim’ora Thiago Motta, l’ultimo annuncio fa tremare i tifosi della Juve

Dichiarazioni sull’allenatore non passano inosservate: a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, la curiosità dei tifosi non è mai stata così elevata

La Juventus si prepara in vista dell’inizio del nuovo campionato: ad attenderla il rinnovato Como di Cesc Fabregas, una prima prova da non sottovalutare affatto. Thiago Motta freme dalla voglia di dimostrare di ‘essere da Juventus’, quindi di saper gestire alla grande pressioni provenienti da ogni parte.

In questa fase del calciomercato, peraltro ancora poco chiara, la mano del nuovo allenatore si sta sentendo in modo particolare: non solo Federico Chiesa, ma anche i vari Filip Kostic, Thiago Djalò, Hans Nicolussi Caviglia, Wojciech Szczesny non hanno ben chiaro il loro futuro. Insomma, Motta vuole sin da subito mostrare la sua tempra da allenatore. Nel frattempo però arrivano parole incoraggianti nei suoi confronti da parte di chi lo conosce molto bene.

Juventus, Fabrizio Ferrari (agente Fifa) su Thiago Motta: “Farà una buona stagione”

Motta ha ben chiaro in mente cosa fare sin dalla prima di Serie A e vorrà sfruttare al meglio ogni calciatore che ha a disposizione. Prova ne è l’esordio dal primo minuto, nel match amichevole contro la Juventus Next Gen, di Douglas Luiz: malgrado fosse arrivato da poco, l’ex Aston Villa ha interpretato alla grande le consegne del mister. Questo è solo un assaggio del fatto che il nuovo allenatore ha le idee chiare su cosa fare per mettere in pratica il suo gioco.

Intanto, nei confronti del nuovo mister, sono arrivate dichiarazioni incoraggianti da parte di chi lo conosce bene sin dagli inizi, vale a dire dall’agente Fifa e avvocato Fabrizio Ferrari. Quest’ultimo, conoscendo Motta sin dall’inizio della sua avventura in panchina – ai tempi della primavera del Paris Saint Germain – ha l’impressione che riuscirà a dare la sua impronta su questa squadra sin dalle prime battute.

“Sarà una squadra sicuramente da guardare, seguo Thiago Motta fin dalla primavera del PSG”, ha detto Ferrari ai microfoni di tuttomercatoweb.com. “So come fa giocare le sue squadre. Avrà bisogno di tempo per dare un’impronta, ma sono convinto che farà una buona stagione“, commenta ancora l’agente, sicuro del fatto che uno del calibro di Motta non si farà sfuggire un’occasione ghiotta come questa. Parole incoraggianti, non le prime, sull’ex Bologna: suo compito sarà quello di aprire un nuovo ciclo che i tifosi sperano sia vincente.