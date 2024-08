Boom boom Juventus, colpo dal Milan: sta succedendo di tutto

Colpo dal Milan. Sta succedendo di tutto. Ecco cosa potrebbe succedere nella trattativa, con l’affare last minute.

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per la propria difesa e, dopo il mancato arrivo di Jean-Clair Todibo, ha messo gli occhi su Pierre Kalulu, il giovane difensore del Milan che, pur godendo di grande considerazione all’interno del club rossonero, attualmente non parte tra i titolari dell’undici di Fonseca.

Secondo le indiscrezioni riportate da ‘Gianluca Di Marzio’, i bianconeri starebbero valutando seriamente la possibilità di portare Kalulu a Torino, ma il Milan è chiaro: il giocatore non è sul mercato e un’eventuale cessione potrebbe avvenire solo a fronte di un’offerta a titolo definitivo e di valore significativo.

Kalulu alla Juventus: suggestione per la difesa

Kalulu, classe 2000, è un difensore duttile e moderno, capace di giocare sia al centro della difesa che come terzino destro. Arrivato al Milan nel 2020 dal Lione, il francese si è imposto rapidamente come una delle rivelazioni della Serie A, grazie alla sua velocità, intelligenza tattica e capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Nonostante queste qualità, però, Kalulu ha visto diminuire il suo spazio nell’attuale stagione, trovandosi spesso alle spalle di nomi più esperti nella gerarchia dell’ex tecnico rossonero Stefano Pioli.

Questo scenario ha spinto la Juventus a sondare il terreno, attratta dalla possibilità di aggiungere un giovane difensore di talento alla propria rosa. Il club bianconero, che ha già dimostrato in passato di saper valorizzare i giovani prospetti, vede in Kalulu un’opportunità per rafforzare un reparto difensivo che ha bisogno di freschezza e qualità. Il Milan, tuttavia, non intende lasciar partire facilmente uno dei suoi giocatori più promettenti. Nonostante Kalulu non sia considerato un titolare fisso, i rossoneri sono consapevoli del suo potenziale e del valore che potrebbe avere in futuro. Pertanto, la dirigenza milanista sarebbe disposta a considerare una cessione solo di fronte a un’offerta a titolo definitivo e di valore significativo. In altre parole, la Juventus dovrà mettere sul piatto una proposta economica importante se vorrà convincere il Milan a privarsi del giovane francese.

Con il mercato che si avvicina alla chiusura, le prossime settimane saranno cruciali per capire se la Juventus deciderà di affondare il colpo su Kalulu o se opterà per altre soluzioni. Da parte sua, il Milan continuerà a monitorare la situazione, consapevole che trattenere un giocatore insoddisfatto potrebbe rivelarsi controproducente a lungo termine. Tuttavia, i rossoneri non intendono svendere uno dei loro gioielli e aspettano di vedere fino a che punto la Juventus sarà disposta a spingersi per portare il difensore francese a Torino.