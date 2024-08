Chiesa va all’Inter: l’annuncio gela la Juventus

Il futuro di Federico Chiesa è sempre più lontano dalla Juventus e ora c’è il rischio che possa passare agli acerrimi rivali dell’Inter

La situazione dell’esterno della Nazionale si è fatta piuttosto complessa, perché a metà agosto ancora non è arrivata un’offerta in grado di accontentare tutti. Beppe Marotta resta alla finestra nella speranza di chiudere il colpo.

Cristiano Giuntoli sta cercando di completare la rosa a disposizione di Thiago Motta per rendere la Juventus immediatamente competitiva per lo Scudetto. Dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Khephren Thuram, tutta l’attenzione si è spostata sul colpo Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta sarebbe il nome giusto per alzare il livello qualitativo della rosa e per questo la Juve non molla la presa. Le cessioni di Soulé e Huijsen sono state propedeutiche per trovare i fondi necessari a convincere i Percassi. I 50 milioni finora messi sul piatto non sono sufficienti e servirà un nuovo sforzo.

Ad aiutare La Vecchia Signora potrebbe essere la partenza di Federico Chiesa, ormai ai margini del progetto tecnico. Motta lo ha escluso dal gruppo dei titolari e l’ex Viola vive da separato in casa. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi abboccamenti da parte del suo agente, Ramadani, con la Roma e altre squadre all’estero ma niente di concreto.

Federico Chiesa aspetta l’Inter: il piani di Marotta per prenderlo a parametro zero

Secondo quanto riferito dal giornalista Franco Ordine, durante un suo intervento sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, la strategia di Chiesa e Ramadani sarebbe precisa. A suo avviso, infatti, il calciatore e il suo agente stanno cercando di arrivare a parametro zero il prossimo 30 giugno per potersi accasare all’Inter.

Beppe Marotta segue la situazione a distanza e non si è mai affacciato dalle parti dei bianconeri per mettere sul piatto un’eventuale cifra. Giuntoli si accontenterebbe al momento di “soli” 15 milioni per il cartellino, ma a Milano pensano di poterlo avere gratis.

Se nessuno riuscirà a convincere il calciatore e il club di appartenenza in questa sessione di mercato, l’ipotesi di averlo gratis tra un anno può prendere corpo e sarebbe un doppio smacco ai danni della Juve. Primo perché perderebbe a zero uno dei pezzi pregiati della rosa e secondo perché non monetizzando in questa estate si complicherebbe anche questa ultima parte del mercato in entrata. L’Inter spera nel colpaccio.