Destinazione surreale, ci siamo per McKennie: affare da 14 milioni

Weston McKennie è pronto all’addio alla Juve, finalmente ci siamo: destinazione surreale per lo statunitense, l’affare è da 14 milioni di euro

La telenovela degli addii in casa Juve in questa calda estate non ha riguardato solo Rabiot e soprattutto Federico Chiesa, ma anche altri protagonisti più o meno importanti della rosa bianconera degli ultimi anni. Come ad esempio Weston McKennie. Se parliamo di giocatori fuori dal progetto e ormai ai margini della rosa, lo statunitense è uno dei porta bandiera. Probabilmente anche più dell’ex Fiorentina.

Le acredini nascono sin dallo scorso fine campionato, quando il classe ’98 ha rifiutato il rinnovo e quindi la permanenza in bianconero, avendo anche lui il contratto in scadenza nel 2025. Giuntoli gli proponeva una soluzione al ribasso, rispedita al mittente. Da allora è stato messo sul mercato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso si è avuta durante la trattativa per Douglas Luiz con l’Aston Villa.

McKennie è addio alla Juve: trovato l’acquirente, i dettagli

Il centrocampista era stato incluso nell’affare come contropartita ma alla fine, quando tutto sembrava fatto, ha rifiutato la destinazione con la Juve che è stata costretta a rivedere i propri programmi e ha mandato a Birmingham Iling-Junior, ripiegando sull’esterno per abbassare la parte cash richiesta dai Villans.

Dopo tante settimane di stallo, adesso sembra poter essere arrivata la svolta per quanto riguarda il suo addio ai bianconeri. Secondo alcune informazioni in possesso della nostra redazione, l’Inter Miami sarebbe pronta a rifarsi sotto per McKennie con una proposta per la Juve di 14 milioni di euro. Il centrocampista tornerebbe così nel suo paese d’origine, giocando in Major League Soccer per la prima volta in carriera. Cresciuto nelle giovanili del Dallas, infatti, è arrivato giovanissimo in Europa dove è stato protagonista allo Schalke 04 prima di approdare alla Juve.

In bianconero si è dimostrato all’altezza della situazione, diventando spesso titolare nei suoi anni a Torino. Max Allegri ha sempre avuto grande considerazione del classe ’98, anche grazie alla sua duttilità che lo vedevano impiegato, oltre al naturale ruolo da mezzala a centrocampo, anche sull’esterno quando c’era bisogno. L’interesse dell’Inter Miami sembra essere concreto, nei prossimi giorni è atteso l’affondo decisivo.

La cifra può soddisfare tutti a partire dalla Juve che può così iniziare a piazzare una delle prime grane del proprio mercato in uscita di questa estate. In modo da potersi concentrare, oltre alle entrate come ad esempio quella di Koopmeiners, anche alla cessione di Chiesa e degli altri giocatori considerati in esubero.