Douglas Luiz, l’ultima notizia sconvolge il mondo Juve: l’annuncio

L’ultima notizia riguardante Douglas Luiz ha sconvolto il mondo Juve e tutti i suoi tifosi: arriva l’annuncio da parte di chi lo conosce molto bene

Douglas Luiz rappresenta il nuovo che avanza nel centrocampo della Juve. Arrivato lo scorso giugno si sta inserendo pian piano negli schemi di Thiago Motta come dimostrano le sue prove in queste settimane. Il tecnico suo connazionale ne vuole fare un fulcro per il centrocampo che ha in mente l’ex Bologna.

Il classe ’98 è esploso nelle ultime stagioni all’Aston Villa dove è diventato protagonista della squadra rivelazione in Premier League, approdata in Champions League dopo l’ultimo campionato. La Juve ha battuto la concorrenza arrivando al calciatore con una trattativa terminata in tempi relativamente brevi, se si pensa a quella che da mesi va avanti per Teun Koopemeiners. Giusto per fare un esempio.

Douglas Luiz, arriva l’annuncio: tifosi in estasi!

Del brasiliano e delle sue qualità ne ha parlato una persona che lo “conosce” molto bene, per chi da anni lo aveva visto solcare i campi della Premier. Ci riferiamo a Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport che da tempo è commentatore della Premier League per la TV satellitare.

Il noto collega ha spiegato le caratteristiche del brasiliano, rivelando come le sue qualità possono tornare sicuramente d’aiuto la Juventus. “L’ho visto per molti anni all’Aston Villa e lui può giocare sia nel centrocampo a due che in quello a tre, segno di come sappia fare molto bene anche la fase difensiva. Inoltre ha anche ottime capacità di inserimento e quindi può anche portare diversi pericoli in fase offensiva”. Poi l’apertura che sa di lieta novella per l’intero mondo Juve, con i tifosi che non aspettavano di sentire altro: “Ha ragione il giocatore quando dice che può fare qualsiasi ruolo gli chiederà l’allenatore, lo sa fare”.

Sulla sua reale posizione in mezzo al campo chiarisce: “Dipende da come giocherà la Juve, lì lo vedremo impiegato”. Marianella infine non ha dubbi su chi ci troviamo di fronte: “È un potenziale campione, secondo me Torino e questa maglia gli possono dare la giusta dimensione. Vero che la Premier League ha un livello altissimo ma la Juve è anche più prestigiosa dell’Aston Villa”. Il classe ’98 è pronto a fare la differenza e dimostrare che quanto dichiarato dal giornalista corrisponde al vero.