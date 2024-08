Kostic rossonero, epilogo a sorpresa: la proposta che accontenta la Juve

By

La Juventus intenzionata a sfoltire ancora la propria rosa. Kostic verso l’addio: lo vuole un club rossonero

Il ko rimediato per mano dell’Atletico Madrid nell’ultima amichevole pre-campionato ha convinto la Juventus ad accelerare i tempi della rivoluzione avviata nelle scorse settimane. Il club, a stretto giro di posta, conta ad esempio di regalare a Thiago Motta rinforzi del calibro di Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Al tempo stesso, provvederà a sfoltire la rosa cedendo gli elementi poco graditi al tecnico: diversi i giocatori in lista di sbarco, tra cui Filip Kostic.

Il serbo, titolare quasi inamovibile sotto la gestione di Massimiliano Allegri, è scivolato indietro nelle gerarchie bianconere al punto da restare fuori dal nuovo progetto bianconero. Escluso dal ritiro estivo svolto in Germania, l’ex Eintracht Francoforte non è stato convocato nemmeno nei recenti test-match. Il divorzio appare quindi inevitabile, con Motta che preferirebbe avere al suo posto un esterno più giovane e maggiormente abile nello stretto.

Per il laterale (autore di 4 assist nelle 33 apparizioni totalizzate nell’ultima annata) si erano fatte avanti alcune squadre turche ma le interlocuzioni sono finite in stand-by, a causa dei dubbi espressi dal giocatore. Ben più concrete le possibilità che Kostic si trasferisca in Inghilterra. Alla corsa di recente si è iscritto il Crystal Palace, su input di Oliver Glasner che ha già avuto modo di allenarlo ai tempi dell’Eintracht. Le ‘Eagles’, però, dovranno guardarsi dalla concorrenza di un’altra società inglese.

Juventus, Kostic ai saluti: può vestirsi di rossonero

Parliamo del Bournemouth, intenzionato a fare ancora shopping a Torino dopo aver prelevato proprio dalla Vecchia Signora Dean Huijsen. I rossoneri, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, lo hanno messo nel mirino e puntano a chiudere la trattativa in tempi rapidi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in attesa di proposte ufficiali da parte delle ‘Cherries’, è pronto a sostituire Kostic con Wenderson Galeno autore di un avvio di stagione scintillante: doppietta nella finale di Supercoppa portoghes e gol al debutto in campionato.

L’idea è quella di ingaggiarlo a titolo oneroso con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, spendendo però meno rispetto ai 40 milioni richiesti dai lusitani. Galeno, dal canto suo, ha fatto sapere di gradire molto il trasferimento alla corte di Motta e spinge affinché l’affare vada in porto. L’effetto domino sulla corsia mancina può scattare da un momento all’altro. Kostic deve rassegnarsi: il matrimonio con la Juventus, iniziato il 12 agosto 2022, sta per volgere al termine.