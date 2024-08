L’attesa è finita, Allegri ritorna subito in panchina: ecco tutte le cifre

L’attesa sembra essere finita, Max Allegri può tornare subito in panchina a partire dai prossimi giorni. Per lui nuova avventura, le cifre

Massimiliano Allegri è fermo dallo scorso maggio quando, a sorpresa, ricevette il benservito dalla Juve che lo esonerò per giusta causa dopo i comportamenti esplosivi (per usare un eufemismo) tenuti durante la finale di Coppa Italia in cui fu protagonista di diversi show davanti e dietro le telecamere.

Terminata nel peggiore dei modi possibili la sua decennale storia con la Juve, il tecnico toscano si è iniziato a guardare intorno per capire cosa fare adesso. In ogni caso la sua avventura a Torino si sarebbe conclusa da lì a poche settimane, non è stata certo la notte di fuoco di Roma a costargli la panchina di punto in bianco, tutt’altro. I rapporti con i dirigenti, in primis Giuntoli, erano ai minimi termini, cosa esplosa anche dopo la conquista del trofeo.

L’ex Juve Max Allegri torna in panchina: ecco dove può andare, i dettagli

Se c’è una cosa che non manca all’ex Juve sono sicuramente le opportunità di lavoro, in quanto parliamo di uno dei migliori allenatori su panorama nazionale, capace di arrivare al risultato come pochi. Potrà non piacere il modo di giocare, ma i risultati cioè ciò che conta nel calcio, li porta sempre a casa: anche alla Juve, ad esempio, la scorsa stagione aveva due obiettivi. Tornare in Champions League e vincere la Coppa Italia, centrati in pieno entrambi. Mica facile.

Allegri non è uno che ama gli anni sabbatici, fosse per lui sarebbe già in campo. Sta solo aspettando il momento giusto, non appena troverà un progetto ritenuto all’altezza. La chiamata potrebbe arrivare molto presto, anche da una nazionale. Ad esempio, infatti alcuni bookmakers britannici sono pronti a scommettere nel vedere Max come prossimo CT dell’Inghilterra dopo le dimissioni di Southgate. Le cifre riguardanti il livornese sono molto interessanti.

Secondo i principali tabloid d’Inghilterra Allegri è tra i principali candidati alla panchina inglese. Non è il favorito, davanti a lui ci sono almeno una decina di nomi come il candidato numero Lee Carsley (al momento già nominato ad interim e con buone chance di restarci). La quota di Max è comunque alta, si gioca tra i 35 e i 50 in media. Ma già essere tra i papabili alla panchina significa che la federazione un pensierino per l’ex Milan lo sta facendo.