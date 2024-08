L’Inter si vendica della Juventus: salta l’alternativa a Todibo

Calciomercato inter, i nerazzurri sono pronti a vendicarsi della Juventus: salta l’alternativa a Jean Clair Todibo

C’è delusione in casa bianconera per il mancato arrivo a Torino di Jean Clair Todibo. Quando sembrava tutto fatto per il suo passaggio alla Juventus alla fine è piombato sul difensore il West Ham che, oltre ad offrirgli un contratto più vantaggioso, non ha voluto perdere altro tempo e lo ha messo sotto contratto. Sui social network è esplosa la rabbia del popolo bianconero che ha puntato il dito contro una persona: Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo, infatti, è stato ampiamente criticato per non essere andato sino in fondo nel suo lavoro nel portare l’ex Barcellona alla corte di Thiago Motta. La cosa certa è che la Juventus è alla ricerca (a questo punto disperata) di un altro centrale di difesa. Bisogna fare inevitabilmente presto visto che la sessione estiva del calciomercato sta per terminare e gli esuberi devono essere sistemati e piazzati entro il 31 agosto.

Nel frattempo, in tutta questa vicenda, spunta fuori l’Inter di uno che conosce fin troppo bene i bianconeri: Beppe Marotta. Il presidente nerazzurro, infatti, è pronto a vendicare proprio la Juventus sempre in ottica mercato. Salta l’alternativa allo stesso Todibo. Questo è quello che ha fatto sapere, con un post pubblicato su “X”, da parte dell’account “Barza.com“.

Juventus, salta l’alternativa a Todibo: l’Inter pensa ad Hato

Il nome di Jorrel Hato torna prepotentemente di moda in casa Inter. Il difensore, classe 2006, è considerato come uno dei talenti più interessanti in Olanda e nel panorama calcistico europeo. Basti pensare che, in quel di Amsterdam, è considerato già il nuovo idolo della tifoseria. Nonostante la giovane età ha già collezionato più di 50 presenze tra campionato, Europa League e varie coppe olandesi.

Sul 18enne ci aveva pensato anche la Juventus che, però, sembra essere in svantaggio nei confronti dei campioni di Italia. Come tutti ben sanno, però, l’Ajax è considerata una vera e propria bottega cara. Soprattutto per i suoi gioielli in rosa. Tra questi, ovviamente, spunta anche il nome di Hato. La valutazione del difensore centrale è decisamente molto alta: almeno 30 milioni di euro. Cifra che può anche aumentare considerando bonus e molto altro.

Già nel giro della nazionale dei grandi di Koeman, il calciatore si appresta ad iniziare la stagione con i ‘Lancieri’. Anche se le sirene di mercato, dai nerazzurri, potrebbero distrarlo e non poco. Difficile, a questo punto, per la Juventus cercare di “infastidire” la ‘Beneamata’ in questa corsa.