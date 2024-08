“Non è un attaccante da Juventus”: Vlahovic ‘demolito’, il confronto è impietoso

Vlahovic nell’occhio del ciclone. Ecco cosa è successo riguardato all’attaccante serbo della Juventus: i dettagli.

Francesco Oppini, noto opinionista e tifoso bianconero, non ha usato mezzi termini nel criticare la situazione attuale del reparto offensivo della Juventus. In una recente dichiarazione su ‘X’, sul suo profilo personale, Oppini ha espresso il suo malcontento per la mancanza di un attaccante di livello nella squadra torinese, un problema che si è manifestato con l’addio di Cristiano Ronaldo.

“Dal dopo Cristiano Ronaldo, la Juventus non ha più avuto una punta all’altezza“, ha affermato Oppini. La sua critica non si limita a una semplice osservazione, ma va più a fondo, paragonando l’attuale situazione a quella dei gloriosi tempi passati, quando campioni del calibro di Carlos Tevez e Gonzalo Higuain vestivano la maglia bianconera.

Juve, senti Oppini: “Vlahovic non è da Juve”

Tevez, con la sua grinta e capacità realizzativa, e Higuain, con la sua freddezza sotto porta, sono rimasti impressi nei cuori dei tifosi juventini come esempi di attaccanti di classe mondiale, secondo Oppini. Questi giocatori non solo segnavano gol a raffica, ma incarnavano anche lo spirito di una Juventus dominante e ambiziosa, capace di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Oggi, però, la situazione è ben diversa. Oppini ha rivolto una critica particolarmente dura a Dusan Vlahovic, il centravanti serbo arrivato a Torino con grandi aspettative e un ingaggio di 12 milioni di euro l’anno. Secondo Oppini, “Vlahovic non è un attaccante da Juventus“. Nonostante l’investimento importante e la fiducia riposta nel giovane attaccante, Vlahovic non è ancora riuscito a dimostrare di essere all’altezza del peso che comporta indossare la maglia numero 9 della Vecchia Signora, secondo il tifoso e opinionista Oppini.

Le parole di Oppini riflettono un malessere diffuso tra i tifosi, che vedono nella mancanza di un vero bomber uno dei principali limiti della squadra. Il paragone con il passato, con attaccanti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del club, mette in risalto la difficoltà della Juventus nel trovare un degno erede di Cristiano Ronaldo, un giocatore capace di fare la differenza in ogni partita. La critica di Oppini è un monito per la dirigenza bianconera: se la Juventus vuole tornare a competere ai massimi livelli, è necessario trovare un attaccante all’altezza della sua storia e delle sue ambizioni, almeno secondo la sua opinione. Il tempo delle chiacchiere, come sottolinea Oppini, è finito: solo i fatti in campo potranno riportare la Juventus ai fasti di un tempo.