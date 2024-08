Thiago Motta è una furia, altri due tagli: “Fuori rosa”

Il tecnico bianconero ha le idee chiare: per vincere occorre integrare nuovi elementi in rosa e tagliarne altri

Thiago Motta non ha ottenuto i riscontri che voleva. Non tanto sul piano del risultato, quanto dal punto di vista della prestazione in campo. Nemmeno in Svezia, a Göteborg, ha visto i risultati del lungo lavoro cominciato un mese fa circa alla Continassa, e proseguito in Germania.

La Juventus, almeno per il momento, è tutto tranne che pronta ad affrontare le fatiche di una stagione che terminerà a 2025 inoltrato con il Mondiale per club. Motivo per cui l’ansia dei tifosi ha raggiunto livelli mai visti: in terra svedese, l’Atletico Madrid, seppur non ancora al cento per cento, ha di certo mostrato più lampi di luce di una Juve fin troppo spenta. Due a zero il risultato finale a favore dei madrileni, ma a preoccupare Motta sono diversi giocatori non ancora integrati nel suo stile di gioco.

Juventus, tifosi non risparmiano Thiago Motta e Giuntoli: piovono critiche sui social

Thiago Motta è stato chiaro pochi giorni fa, quando ha nominato diversi calciatori – tra cui Federico Chiesa – che non sono funzionali al suo progetto. Ciò ha dimostrato da una parte la serietà del tecnico italo-brasiliano, ma dall’altro ha creato diversi malumori in rosa, in mezzo a un mercato ancora poco chiaro.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per soddisfare il tecnico, visto che la Juve è deficitaria in gran parte dei reparti, ma nemmeno l’ex ds del Napoli è esente dalle critiche. Sui social sono numerosi i commenti contro il football director bianconero, accusato di poca lucidità nel costruire la nuova rosa.

Mancano almeno quattro tasselli per completare la squadra: oltre a Teun Koopmeiners dietro la prima punta, servono un difensore centrale e soprattutto due esterni offensivi. Tutte pedine considerate da Motta tatticamente necessarie. E sui social, proprio a causa della lentezza della società nel chiudere questi affari, piovono critiche indirizzate sia contro Motta che contro il football director.

C’è chi considera responsabile di tutto questo Giuntoli, altri invece puntano il dito contro Motta, i cui insegnamenti tattici al momento non hanno trasformato la Juventus. C’è poi chi fai i nomi di diversi calciatori: “Fosse per Thiago Motta avrebbe messo fuori rosa pure Danilo e Fagioli“, scrivono i tifosi sui social a dimostrazione del clima rovente di questo metà agosto.