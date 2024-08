Trasferimento inimmaginabile, arriva subito Arthur: la destinazione

Il calciomercato bianconero s’infiamma, il brasiliano Arthur è in rampa di lancio per dire addio alla Juventus

L’estate bianconera ha già regalato non poche soddisfazioni al popolo juventino. Il club di Torino ha portato alla corte del neo allenatore Thiago Motta diversi acquisti di grande spessore, soprattutto a centrocampo. Douglas Luiz e Khèphren Thuram al posto di Adrien Rabiot, che ha lasciato a zero.

La firma di Juan Cabal ha poi portato nuove alternative tattiche. Ma non è finita qui. Non è da escludere, infatti, che nei prossimi giorni qualcosa possa muoversi in entrata. Cristiano Giuntoli è a caccia delle occasioni dell’ultimo secondo, preferibilmente low cost per non gravare sulle finanze bianconere. In casa Juventus è arrivato il momento, dopo diversi colpi in entrata, di valutare le uscite. Cedere gli esuberi per far spazio, last minute, a dei nuovi approdi alla corte di Thiago Motta. A questo punto, a meno di un mese dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, uno dei nomi caldi per gli addii è quello di Federico Chiesa.

Il figlio d’arte è in scadenza il 30 giugno 2025 ma il rinnovo è ormai saltato definitivamente: ecco perché l’attaccante lascerà Torino nelle prossime settimane, con diverse possibilità in Serie A. Un altro esubero di lusso pronto a cercare fortuna altrove è Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano è reduce da un’ottima stagione in prestito alla Fiorentina che – a causa del ricco ingaggio percepito a Torino – ha preferito non riscattare il cartellino di Arthur. L’ex Barcellona dopo anni decisamente difficili sembra rinato e adesso le piste che lo vorrebbero lontano dalla Juventus sembrerebbero essere molteplici. Una in particolare, però, è pronta a decollare: il trasferimento è decisamente clamoroso.

Arthur, cessione clamorosa: ecco chi lo vuole

Gli infortuni, in passato, ne hanno limitato fortemente l’utilizzo. Ma adesso per Arthur può aprirsi una nuova brillante fase della sua carriera. Lontano dalla Juventus e da Torino, lontano dalla Serie A che solo nell’ultima stagione lo ha evidentemente apprezzato a pieno.

Adesso Arthur può avvicinarsi al ritorno a casa, a 27 anni, nel pieno della maturità. Al di là delle comunque presenti – ma non troppo convincenti – idee dal calcio europeo, c’è il Palmeiras sulle tracce di Arthur. Il club brasiliano è alla ricerca di un centrocampista di spessore, che sappia adattarsi al calcio sudamericano. Chi meglio di Arthur che anche dal punto di vista atletico sembra aver riottenuto una condizione che possa permettergli di tornare ad esprimersi ad alti livelli.

Nel suo unico anno a Firenze, alla corte di Italiano, il classe ’95 ha racimolato ben 48 apparizioni con 2 gol e ben 4 assist vincenti tra campionato e coppe. Un bottino niente male che sembra aver convinto il Palmeiras a sondare il terreno per un trasferimento estivo: e adesso l’addio di Arthur alla Juventus è davvero più vicino che mai.