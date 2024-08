Adieu Juve, firma lampo con l’Atletico Madrid: Simeone pazzo di gioia

Niente da fare per la Juventus, sta per firmare con l’Atletico Madrid: soddisfatto il tecnico Simeone

Continua, senza sosta, la preparazione dei ragazzi bianconeri allenati da Thiago Motta in vista del primo impegno ufficiale di questa stagione. La Juventus, nella serata di lunedì 19 agosto, ospiterà il neopromosso Como di Fabregas per la prima di campionato. Chi, invece, non ha mai smesso di lavorare per cercare di rinforzare la rosa è senza dubbio la dirigenza alla ricerca degli ultimi colpi di mercato.

Anche se, proprio nelle ultime ore, è arrivata una delusione non da poco per la ‘Vecchia Signora’. A sorridere, invece, è Diego Pablo Simeone. il suo Atletico Madrid sta per perfezionare un altro acquisto di questo calciomercato estivo a dir poco sontuoso. Un rinforzo importante in difesa che danneggia la Juventus. I bianconeri, infatti, avevano seguito il calciatore in queste ultime settimane, ma adesso sono costretti ad alzare la famosa “bandiera bianca”.

Niente Juventus per Lenglet, a breve la firma con l’Atletico?

Non è affatto un mistero che il nome di Clement Lenglet sia stato accostato, in più di una occasione, al campionato di Serie A. In particolar modo alla Juventus che ha chiesto più di qualche informazione per il giocatore. Adesso, però, sembra che Giuntoli non abbia alcuna speranza di convincerlo nel sposare il progetto bianconero. Sul centrale ex Barcellona, infatti, è entrato prepotentemente l’Atletico pronto a dire la sua.

Dopo i prestiti in Premier League (con Tottenham ed Aston Villa) il classe ’95 sembra orientato ad un ritorno nella Liga spagnola. I ‘Colchoneros’ sembrano essere in netto vantaggio rispetto ad un altro team: si tratta del Villarreal che aveva messo gli occhi sull’atleta. La squadra del ‘Sottomarino giallo’ aveva pensato a lui dopo la partenza di Jorge Cuenca (direzione Fulham) per andare a rinforzare la retroguardia difensiva.

Dopo aver messo in atto un calciomercato molto importante (e soprattutto dopo aver speso moltissimi soldi) l’Atletico vuole chiudere con il difensore spendendo una cifra “abbordabile”. Il Barcellona, infatti, non ha alcuna intenzione di cederlo in prestito ma solo a titolo definitivo. Per il costo del suo cartellino si parla di almeno 10 milioni di euro.

D’altronde non è un mistero che il rapporto, sul mercato, tra i ‘Colchoneros’ ed i blaugrana sia a dir poco ottimo. Obiettivo di mercato, quindi, da depennare per Giuntoli che sarà costretto a cercare un nuovo centrale da conquistare a poche settimane dalla chiusura della sessione estiva. Continua a piacere lo svincolato di lusso Mats Hummels che, dopo aver rifiutato il Bologna, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Magari proprio a Torino?