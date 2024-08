Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: l’ha già ‘scambiato’

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic:. La stagione ufficiale non è ancora iniziata, mentre invece sembra già partita la caccia al centravanti serbo.

Il precampionato della Juventus non si può dire che sia stato entusiasmante. Due sconfitte ed un pareggio con la sola vittoria nella sfida in famiglia contro la Next Gen di Paolo Montero.

Si potrebbe dire, per far finta di nulla, che è meglio perdere qualche gara amichevole ed iniziare a vincere le gare che contano, eppure sembra già che parte della critica e della tifoseria della Juventus cerchino un responsabile di questi primi risultati deludenti. Thiago Motta non si tocca, mentre è Cristiano Giuntoli ad essere oggetto di critiche sempre più insistenti. La rosa della Juventus è ai minimi termini dal punto di vista numerico. Buona parte delle difficoltà incontrate in questo primo mese di lavoro nascono esattamente da questa povertà ‘quantitativa’ dell’organico. E’ passato soltanto un mese dall’inizio della preparazione della Juventus e se un motivo di forte divisione all’interno del tifo bianconero non c’è più, ovvero Massimiliano Allegri, rimane un altro tema che spacca la tifoseria: Dusan Vlahovic.

Addio Vlahovic, c’è chi l’ha già scambiato

Un rigore sbagliato alla prima amichevole in Germania contro il Norimberga, un paio di occasioni fallite contro l‘Atletico Madrid hanno già ‘condannato’ Dusan Vlahovic.

Anche questa estate sembra essere decisamente calda per il classe 2000 della Juventus. La stagione iniziata il 1° luglio scorso farà di Dusan Vlahovic il giocatore più pagato della Serie A. Al di là dei tentativi, già messi in atto, da Cristiano Giuntoli di rivedere al ribasso il contratto in essere, con relativo insostenibile ingaggio, il centravanti serbo deve scuotersi in maniera decisa per dimostrare di meritare un ingaggio enorme. Francesco Oppini, opinionista di fede bianconera, ha pubblicato un post in cui propone un gioco che in realtà è una proposta: recuperare Chiesa e cedere Vlahovic. Al posto del numero nove bianconero un attaccante affidabile come Mandzukic o Llorente. Un pensiero che può essere condiviso o meno ma che sembra già aprire una discussione sul ruolo, ed il valore reale, di Dusan Vlahovic. E pensare che non è ancora Ferragosto…