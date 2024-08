Calciomercato Juventus, Giuntoli pesca in Serie B: l’alternativa è da non credere

Calciomercato Juventus, il direttore tecnico ha già pronto il piano B nel caso in cui Gonzalez dovesse sfumare.

Le quattro amichevoli disputate dai bianconeri in questo precampionato hanno confermato sostanzialmente una cosa. Per ammirare la Juventus che ha in mente Thiago Motta servirà con ogni probabilità qualche mese. Ed i motivi sono svariati. Innanzitutto la rosa attualmente disposizione del tecnico italobrasiliano è ancora incompleta e da qui a fine agosto ci saranno sicuramente altri movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita.

Per l’ex condottiero del Bologna, poi, non sarà affatto semplice inculcare i dettami di gioco ad un gruppo che era abituato a giocare in modo completamente diverso. Normale, dunque, che nelle prime uscite la Juventus sia andata in difficoltà, soprattutto contro degli avversari già ben rodati e con un identità precisa. Motta, intanto, spera di poter contare presto si quegli elementi che il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli gli ha promesso da quando c’è stata la prima stretta di mano. Uno di questi è Teun Koopmeiners: l’atalantino ha l’accordo con i bianconeri da tempo ma è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra la Signora e la Dea.

Calciomercato Juventus, si torna a parlare di Laurienté

L’altro giocatore che Giuntoli sta seguendo con interesse è Nico Gonzalez. L’esterno della Fiorentina è una richiesta esplicita da parte del tecnico di Sao Bernardo do Campo.

‼️La #Juve si è informata nuovamente su Armand #Lauriente negli ultimi giorni. Il #Sassuolo chiede 15mln per il suo cartellino. Per i bianconeri non rappresenta la priorità, ma una buona alternativa se gli obiettivi primari dovessero sfumare. ✅ #Lazio, #Roma e #OM gli altri… https://t.co/gVZ2kQOQ3F — Mirko Di Natale (@_Morik92_) August 13, 2024

L’argentino però lascerà Firenze solo nel momento in cui la Viola metterà le mani su Albert Gudmundsson, che a sua volta dirà addio al Genoa quando i rossoblù avranno trovato un sostituto. E se Gonzalez saltasse? A quel punto Giuntoli procederebbe con uno dei tanti piani B, tornando su Armand Laurienté del Sassuolo, cercato già lo scorso maggio secondo il giornalista Mirko Di Natale. Gli emiliani, che quest’anno ripartiranno dalla Serie B, chiedono 15 milioni per l’esterno francese: su di lui ci sono anche le due romane e il Marsiglia di Roberto De Zerbi.