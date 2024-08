Chiesa al Milan, il folle scambio che fa felice la Juventus

Spunta una nuova ipotesi per il futuro di Federico Chiesa con l’attaccante che potrebbe passare al Milan con uno scambio.

Il futuro di Federico Chiesa è uno degli argomenti più caldi in casa Juventus con il giocatore della nazionale italiana che è stato accostato a diversi club durante gli ultimi giorni.

L’esclusione di Federico Chiesa dal nuovo progetto della Juventus ha fatto molto rumore in casa bianconera con il giocatore che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025. Un fattore che sta portando il club bianconero a dover accettare una somma intorno ai 20 milioni per il proprio attaccante. Nelle ultime ore si sta paventando un’ipotesi di scambio tra Juventus e Milan con i due club che potrebbero chiudere un affare che fare comodo ad entrambi.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio col Milan

Il giornalista Francesco Letizia, da sempre esperto di Milan, ha lanciato una provocazione riguardante l’interesse della Juventus nei confronti di Pierre Kalulu. Tramite il proprio profilo X ha invitato il Milan a chiedere Federico Chiesa e soldi in cambio del difensore francese, ritenuto importante per lo scacchiere rossonero.

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più forte l’interesse da parte della Juventus per Kalulu. Il difensore piace molto a Thiago Motta che lo vede come un possibile innesto importante per la propria difesa potendolo schierare sia come centrale che come terzino destro. La richiesta del Milan sembra essere di circa 20 milioni di euro, il prezzo che i bianconeri fanno per Federico Chiesa. Di seguito il tweet provocatorio di Francesco Letizia.

Vendere #Kalulu è sbagliato. Venderlo alla Juve è stupido. Venderlo in prestito con diritto di riscatto è folle. Se il giocatore vuole andare via, lo si piazzi all’estero. Se vuole andare alla Juve, allora si chiedano Chiesa e tanti soldi. Fine. — Francesco Letizia (@fraletizia) August 12, 2024

Non appare così improbabile che le due società possano trovarsi a parlare di un eventuale passaggio del giocatore della nazionale in rossonero considerato il fatto che il Milan è ancora alla ricerca di una nuova punta da affiancare ad Alvaro Morata nell’organico. Uno dei problemi riguardante il possibile affare è però rappresentato dall’alto ingaggio che Chiesa chiede al suo nuovo club. Uno stipendio da circa 6 milioni di euro all’anno che non sembra rientrare nei piani del Milan.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti con la Juventus che potrebbe mettere sul piatto in alternativa i cartellini di McKennie e Milik. Lo statunitense potrebbe rappresentare un’importante alternativa a centrocampo per Fonseca mentre Milik ha quelle caratteristiche da prima punta che il Milan sta cercando in sede di mercato per avere un altro attaccante da poter schierare per far rifiatare Alvaro Morata.