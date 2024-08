Dalla Juve alla Lazio in prestito con diritto di riscatto, colpo di scena

Sembra incredibile, ma questo calciatore con un passato alla Juve potrebbe trasferirsi alla Lazio in prestito

Il sogno di Ferragosto della Juventus si chiama Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta, da qualche giorno messo in disparte dal club bergamasco proprio a causa della sua volontà di vestire il bianconero in futuro. Tuttavia, non sono poche le operazioni che coinvolgono anche gli altri club di Serie A.

Una di queste operazioni potrebbe coinvolgere la Lazio del presidente Lotito, allenata da Marco Baroni. L’ex tecnico del Verona ha bisogno di rinforzi a centrocampo e avrebbe indicato un ex calciatore della Juventus per migliorare la qualità della propria rosa. L’obiettivo è quello di presentare un’offerta in grado di soddisfare tutti, ma la Lazio vuole acquistare solo in prestito, almeno per il momento.

Carlos Alcaraz dalla Juve alla Lazio in prestito?

La Lazio sta cercando rinforzi a centrocampo. Uno dei nomi accostati ai biancocelesti è quello di Carlos Alcaraz, tornato al Southampton dopo mesi difficili in bianconero. L’esperienza del calciatore argentino in Serie A non è stata positiva, ha giocato poco e non è stato riscattato dalla Juventus, ma potrebbe avere una nuova chance nel campionato italiano.

La Lazio avrebbe intenzione di acquistare Alcaraz in prestito con diritto di riscatto, ma sul taccuino della dirigenza laziale c’è anche il nome di Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, impegnato questa estate agli Europei con la Nazionale Italiana. Folorunsho è cresciuto proprio nel vivaio capitolino, per lui sarebbe una sorta di ritorno a casa, ma deve battere la concorrenza di Carlos Alcaraz.

In questo momento, l’ex centrocampista della Juventus non è il primo della lista di Fabiani, ma potrebbe essere un’ottima soluzione qualora il Napoli dovesse chiedere troppi soldi per Folorunsho. La Juventus ha deciso di non riscattarlo perché non rientra nei piani tattici di Motta e perché non ha fatto la differenza in campo. Nel corso della sua esperienza in bianconero, Carlos Alcaraz ha collezionato soltanto dieci presenze in Serie A e due in Coppa Italia, senza andare mai a segno. Tra qualche giorno potrebbe arrivare ancora una chiamata dall’Italia per lui, ma saranno decisive le prossime due settimane di mercato.