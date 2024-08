Dalla Juventus al Milan, tutto vero: colpo gobbo last minute

Il Milan potrebbe chiudere il calciomercato portando in rossonero un calciatore che fino a poche settimane fa era nella rosa della Juventus.

Mancano poco più di due settimane alla chiusura del calciomercato con le squadre che sono al lavoro per andare a puntellare le proprie rose e chiudere gli affari impostati ormai da diverso tempo.

La Juventus è uno dei club più attivi in questi giorni con i bianconeri che guardano con attenzione in casa Milan per mettere a segno un colpo importante per la difesa. Nel mirino di Cristiano Giuntoli c’è Pierre Kalulu, difensore francese che può ricoprire sia il ruolo di terzino destro che di centrale. Il classe 2000 potrebbe giungere a Torino per una somma complessiva intorno ai 20 milioni di euro ma c’è un giocatore che potrebbe invece fare il percorso inverso con il Milan che da tempo tiene calda questa pista.

Calciomercato, il Milan pronto a chiudere per un ex Juventus

Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio a Il Giornale, il Milan potrebbe andare a chiudere il proprio mercato a centrocampo con l’arrivo di Adrien Rabiot a costo zero.

L’esperto di calciomercato ha così analizzato la situazione riguardante Rabiot ed il Milan: “Il Milan pensava che Fofana sarebbe andato via a condizioni favorevoli per via del contratto in scadenza nel 2025 ma così non è stato. Sicuramente al Milan hanno in mente diverse alternative e non mi stupirei se alla fine arrivasse un parametro zero di lusso come Adrien Rabiot. In questo momento il Milan è l’unica squadra che può prendere Rabiot in Italia”.

Un’ipotesi non certo da scartare per quello che riguarda il futuro del classe 1995 che poche settimane fa ha dato il suo addio definitivo alla Juventus dopo cinque anni passati in bianconero. Il giocatore è ancora alla ricerca di un nuovo club e le richieste per lui non mancano. Il Milan lo segue da tempo e, nel caso in cui dovesse saltare definitivamente l’affare Fofana, i rossoneri potrebbero tornare a dare l’assalto a Rabiot.

La concorrenza per il Milan non manca di certo con diverse società inglesi che sono sulle tracce dell’ex centrocampista della Juventus. Dall’Arsenal al Manchester United, passando per Liverpool e Chelsea, tanti club hanno sondato il terreno con il nazionale francese per capire la sua disponibilità nel trasferirsi in Premier League. Un’ipotesi non certo da scartare per la mezzala che si prenderà ancora qualche giorno prima di decidere definitivamente.