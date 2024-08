Grave infortunio al ginocchio: niente Juventus

Grave infortunio al ginocchio, la risonanza magnetica ha confermato i timori: non sarà in campo contro i bianconeri.

Il precampionato della Juventus è terminato con l’amichevole con l’Atletico Madrid, in cui i Colchoneros del “Cholo” Simeone hanno avuto la meglio 2-0. Per i bianconeri di Thiago Motta quella coi madrileni è stata la seconda sconfitta dopo il 3-0 rimediato lo scorso luglio contro il Norimberga. Anche in quel caso la Signora uscì con le ossa rotte, incassando 3 gol senza segnarne nessuno.

Da lunedì prossimo tuttavia si inizierà a fare sul serio ed il margine di errore inizia a ridursi in maniera considerevole. Questa è la settimana della Serie A – il campionato inizia nel fine settimana – ma per assistere al debutto ufficiale della Juventus bisognerà aspettare lunedì prossimo, quando Danilo e compagni ospiteranno il neopromosso Como all’Allianz Stadium. I lariani si apprestano a rimettere piede in massima serie dopo oltre vent’anni e lo fanno con un progetto ambiziosissimo, portato avanti da una società che ha ben poco da invidiare alle big del torneo in termini di patrimonio economico. I lombardi, guidati dall’ex Arsenal e Barça Cesc Fabregas, infatti, vorrebbero stupire, iniziando ad alzare l’asticella già da questa stagione, un po’ come ha fatto il Monza targato Berlusconi e Galliani negli ultimi due anni.

Grave infortunio al ginocchio, Varane non rientrerà prima di ottobre

Il Como, com’era prevedibile, ha fatto la voce grossa sul mercato, arruolando – tra gli altri – alcuni giocatori di grande esperienza internazionale come Raphael Varane, ex Real Madrid e Manchester United.

L’avventura italiana del difensore francese però non è iniziata sotto i migliori auspici, visto che si è fatto male durante la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria. Già da domenica scorsa si temeva il peggio e gli esami strumentali non hanno fatto altro che confermare i timori di Fabregas e dei suoi collaboratori. Varane, infatti, difficilmente rimetterà piede in campo prima di ottobre, dal momento che la risonanza magnetica ha rilevato un problema al ginocchio. L’ex United salterà così l’esordio con la Juventus.