Juventus, annuncio UFFICIALE su Koopmeiners: è caos

Juventus, annuncio UFFICIALE su Koopmeiners: la situazione diventa sempre più ingarbugliata dopo le parole del tecnico.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si appresta a vivere un altra giornata storica. Domani allo stadio Nazionale di Varsavia i nerazzurri avranno la possibilità di sollevare un altro trofeo continentale: la vittoria dell’Europa League, conquistata a Dublino lo scorso maggio, garantisce anche un pass per il match che assegna la Supercoppa Europea, che la Dea è pronta a contendersi con il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I bergamaschi, tuttavia, hanno vissuto un precampionato abbastanza tribolato, tra infortuni e cessioni imminenti. Una settimana fa Gasperini ha dovuto fare i conti con il grave infortunio occorso all’attaccante Scamacca, che dovrà restare fermo almeno 6 mesi. Il club è dunque tornato in fretta e in furia sul mercato, accaparrandosi l’italoargentino Retegui, via dal Genoa dopo una sola stagione: toccherà proprio all’oriundo reggere il peso dell’attacco nerazzurro in Polonia contro i Blancos. L’altra assenza eccellente è quella di Teun Koopmeiners: l’olandese è il principale obiettivo di mercato della Juventus ma strapparlo alla Dea non sarà affatto semplice. Ed in questi giorni è un “separato in casa”.

Juventus, annuncio UFFICIALE su Koopmeiners: “Lui è la vera vittima”

Koopmeiners, infatti, non è tra i convocati di Gasperini e seguirà la sfida con il Real Madrid da Bergamo, distratto com’è da una situazione che diventa sempre più ingarbugliata.

#Atalanta | Le parole di Gasperini su #Koopmeiners: “Lui è la vera vittima della situazione. È un ragazzo molto sano, lo avevo avvisato di restare fuori da certe dinamiche”https://t.co/Hb9tTXMhV0 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 13, 2024

Nella conferenza stampa di presentazione del match di Supercoppa Europea il tecnico della Dea ha parlato anche del nazionale olandese. “Dispiace parecchio per Scamacca, per Scalvini e anche per Koopmeiners, che è stato privato di questa gara – queste sono state le sue dichirazioni a Sky Sport – Lui è la vera vittima di questa situazione, mi dispiace non averlo convinto a restare fuori da certe pieghe di mercato. Rimane un ragazzo molto sano, siamo molto legati a lui perché ci ha aiutato ad arrivare fino a qua“.