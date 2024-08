Prestito con obbligo di riscatto: bye bye Juventus, lo aspetta il Psg

Lo aspettsa direttamente il PSG. Il caso Juventus adesso sembra definitivamente chiuso e non c’è più possibilità.

La stella del Manchester United, Jadon Sancho, potrebbe presto lasciare Old Trafford, con il Paris Saint-Germain pronto a negoziare un accordo di prestito che potrebbe diventare permanente. Secondo fonti di GIVEMESPORT, i campioni della Ligue 1 sono seriamente interessati all’esterno inglese, e questa mossa potrebbe rappresentare un’importante svolta nel mercato estivo.

Jadon Sancho, nonostante le grandi aspettative che lo accompagnavano dopo il suo trasferimento dal Borussia Dortmund, ha avuto un percorso altalenante al Manchester United. L’ala inglese ha faticato a imporsi come titolare fisso sotto la guida di Erik ten Hag, anche se recentemente sembrava aver riparato il rapporto con l’allenatore. Tuttavia, la concorrenza interna, soprattutto con l’emergente Alejandro Garnacho, ha complicato ulteriormente la sua posizione nella squadra.

Sancho al PSG: prestito con diritto di riscatto

Con il mercato estivo che si avvicina alla sua chiusura, il Manchester United potrebbe essere disposto a lasciar partire Sancho, nonostante i tentativi di reintegrarlo pienamente nella rosa. Il club sta affrontando una pressione economica dovuta agli ingaggi elevati, e una possibile cessione di Sancho potrebbe alleviare parte di questo peso.

Il Paris Saint-Germain, sempre attento alle opportunità di mercato, ha identificato Sancho come un obiettivo primario per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club parigino sarebbe interessato a un accordo di prestito con obbligo di riscatto alla fine della stagione 2024/25. Questa formula permetterebbe al PSG di valutare l’inserimento di Sancho nella squadra senza dover affrontare immediatamente l’intero costo del trasferimento, stimato intorno ai 30 milioni di sterline. Luis Enrique, il nuovo allenatore del PSG, sta cercando di riorganizzare l’attacco della squadra dopo la partenza di Kylian Mbappé. Sancho potrebbe rappresentare una valida alternativa, offrendo velocità, tecnica e creatività al reparto offensivo. Anche se la stagione di Sancho è iniziata in modo traballante, con un rigore sbagliato nel Community Shield contro il Manchester City, il suo potenziale non è in discussione, e il PSG sembra intenzionato a scommettere su di lui.

Il futuro di Jadon Sancho è ancora incerto, ma la possibilità di un trasferimento al Paris Saint-Germain sembra concreta. Se l’accordo dovesse andare in porto, rappresenterebbe un’importante mossa per entrambe le squadre: il Manchester United potrebbe alleggerire il proprio monte ingaggi e reinvestire in nuovi giocatori, mentre il PSG si assicurerebbe un talento di primo livello per rinforzare il proprio attacco da qui al futuro.