Prima di Koopmeiners e Kalulu: lampo Juve, accordo da 30 milioni a un passo

Calciomercato Juventus, dal Portogallo arrivano nuovi importanti aggiornamenti sul suo futuro: l’accordo con i bianconeri è in via di definizione

Dalle parole ai fatti. Dopo la fisiologica fase di stallo derivata dagli intoppi legati alle mancate cessioni, il mercato della Juventus è pronto nuovamente a decollare. In procinto di definire ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto di Szczesny, i bianconeri stanno stringendo anche per i nuovi colpi in entrata.

Oltre ad aspettare la risposta definitiva di Kalulu dopo aver trovato l’accordo totale con il Milan, Giuntoli sta accelerando anche per rinforzare gli altri settori del campo. Messa in stand-by la situazione Nico Gonzalez, sull’altra corsia ci sono importanti novità da prendere in considerazione. Come rivelato da A Bola, infatti, i bianconeri sarebbero sempre più vicini a definire la trattativa Conceiçao con il Porto. L’operazione è in procinto di essere chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. In attesa di limare gli ultimi dettagli sul costo complessivo dell’operazione, la Juve avrebbe già incassato la totale disponibilità del Porto ad impostare la trattativa con la formula che di fatto permetterebbe ai bianconeri di chiudere il cerchio. Dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, la ‘Vecchia Signora’ è dunque pronta a far saltare il banco anche per Conceiçao: si prospettano ore caldissime…