Svolta Juve, arriva uno svincolato di lusso: affare gratis

Svolta importante in casa Juventus in ottica mercato, arriva uno svincolato di lusso: il tecnico Motta può essere soddisfatto

Una rosa ancora incompleta e che necessita di qualche altro arrivo importante per disputare una importante stagione. Un problema che non affligge solamente la Juventus, ma tutte le altre squadre italiane. Mentre i ragazzi di Thiago Motta continuano la preparazione in vista del primo match di campionato, anche la dirigenza continua a lavorare per garantire al tecnico italo-brasiliano dei rinforzi di lusso.

Proprio nelle prossime ore, dal punto di vista delle entrate, potrebbero arrivare delle novità molto importanti. La conferma arriva direttamente dal giornalista Massimiliano Nerozzi che, dai propri account ufficiali social, ha confermato che i bianconeri sono ad un passo dall’acquistare il calciatore che è senza contratto. Mancherebbe davvero poco.

Juventus, Hummels vuole solo i bianconeri: le ultime

Mats Hummels rientra, di diritto, nella lista dei giocatori svincolati di lusso in questa sessione estiva di calciomercato. Il centrale tedesco, dopo aver chiuso la seconda esperienza tra le fila del Borussia Dortmund, è alla ricerca di una nuova avventura calcistica. Magari proprio in quella Serie A che lo aveva già cercato in passato. Sul classe ’88, fino a pochi giorni fa, il Bologna ci aveva pensato seriamente.

I rossoblù avevano pensato a lui dopo la partenza di Riccardo Calafiori per avere un giocatore di esperienza per affrontare (per la prima volta) la Champions League. Il centrale, però, ha rifiutato la destinazione visto che vuole un altro tipo di progetto. Magari proprio alla Juventus che gli garantirebbe anche un posto da titolare. Giuntoli, a quanto pare, sta tentando l’assalto decisivo per assicurarsi le sue prestazioni.

La conferma, come annunciato in precedenza, arriva dal giornalista del ‘Corriere della Sera’ che segue moltissimo i movimenti della Juventus. “Per una stagione lo prenderei al volo“, parole (pubblicate su ‘X’) che non hanno bisogno affatto di alcun tipo di descrizione né altro. Nonostante la veneranda età (36 anni ancora da compiere) Hummels può garantire esperienza e bravura nel reparto difensivo.

Nel caso di un suo possibile arrivo prenderebbe il posto di un altro suo collega. Il nome indiziato a lasciare Torino (questa volta a titolo definitivo) è quello di Daniele Rugani. Quest’ultimo è sempre più vicino ad effettuare una nuova esperienza all’estero. Dopo la non brillantissima parentesi in Francia con il Rennes (durata solo 6 mesi), il 30enne sta per accettare il trasferimento in Olanda alla corte dell’Ajax.