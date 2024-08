Torna Rabiot: la firma è immediata

Adrien Rabiot è pronto a tornare subito, trovandosi ancora senza squadra a metà agosto: la firma è immediata, ecco le ultime sul francese

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora avvolto dal mistero. Nonostante siamo a metà agosto, la stagione sta ormai per cominciare e il francese è senza squadra da più di un mese e mezzo, l’ex Juve non ha ancora sciolto le riserve. Dopo la fine del suo rapporto con i bianconeri, non avendo trovato un accordo per il rinnovo, il giocatore si è attivato per trovare una nuova sistemazione, una volta terminate le vacanze post-Europeo in Germania.

Molte squadre, specialmente in Premier League, stanno chiedendo informazioni sul giocatore ma la realtà dei fatti al momento dice che nessuna ha affondato il colpo. Eppure un parametro zero come lui avrebbe dovuto far gola in maniera importante, segno di come la sua richiesta di ingaggio forse è considera troppo alta per tutti.

Rabiot torna in serie A, lo vuole la big: la situazione

Più il tempo passo e più ci sono chance di rivederlo tornare in serie A, in quanto prima o poi il giocatore dovrà abbassare le sue pretese per non restare fermo. E in quel caso il suo stipendio potrebbe rientrare nei canoni delle big del nostro campionato.

Per la precisione sarebbe il Milan che starebbe pensando di riportare subito in Italia il francese. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in un’intervista concessa a “Il Giornale”. Secondo il noto collega, il francese può firmare subito con i rossoneri. “Non mi stupirei se alla fine arrivasse un parametro zero di lusso come Rabiot, sarebbe la ciliegina sulla torta per Fonseca” dice convinto il tecnico.

E sull’ingaggio alto, Di Marzio non ha dubbi: “Vero che dovresti accontentarlo su certe cifre però è un giocatore che andrebbe a rinforzare pesantemente la rosa”. Sulla sua utilità all’interno del campionato italiano, il principale volto di Sky Sport è categorico: “Lo vedrei bene solo al Milan, è l’unica squadra che ha bisogno di quel tipo di giocatore. L’Inter non ha bisogno in quel ruolo, le altre anche sono coperte o non potrebbero spendere tanto sull’ingaggio”.

Insomma un ritorno immediato in Italia, al Milan, per il noto giornalista è un’ipotesi molto concreta. Se lo dice un esperto di calciomercato, forse il migliore possibile, c’è da credergli: Rabiot può davvero approdare a Milano, sponda rossonera.